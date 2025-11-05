Bosna Hersek'te huzurevinde yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde yangın çıktı. Alevler ve dumanların yükseldiği binada can pazarı yaşandı.

Yerel medyadaki haberlere göre, akşam saatlerinde Tuzla'daki bir huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇEVRE ŞEHİRLERDEN DESTEK

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler, yangının söndürülmesine destek verdi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Yangında çok sayıda kişinin öldüğü bildirilirken, yaralı olarak kurtarılan çok sayıda kişinin de hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

İlk bilgilere göre en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ekipler, kontrol altına alınan yangında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Tuzla Belediye Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaparak yardım teklifinde bulunduğunu ve taziyelerini ilettiğini söyledi. Komsic, "Hayatını yitiren vatandaşlarımız olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Tüm toplumu sarsan böylesi acı ve kayıp anlarında teselli sözleri bulmak gerçekten zor" ifadelerine yer verdi.