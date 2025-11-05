Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Bosna Hersek'te huzurevinde yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bosna Hersek'in Tuzla şehrindeki bir huzurevinde akşam saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Yangında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
02:11
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
02:29

'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde yangın çıktı. Alevler ve dumanların yükseldiği binada can pazarı yaşandı.

Yerel medyadaki haberlere göre, akşam saatlerinde Tuzla'daki bir huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Bosna Hersek'te huzurevinde yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÇEVRE ŞEHİRLERDEN DESTEK

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler, yangının söndürülmesine destek verdi.

Bosna Hersek'te huzurevinde yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Yangında çok sayıda kişinin öldüğü bildirilirken, olarak kurtarılan çok sayıda kişinin de hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

Bosna Hersek'te huzurevinde yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlk bilgilere göre en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Bosna Hersek'te huzurevinde yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ekipler, kontrol altına alınan yangında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bosna Hersek'te huzurevinde yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Tuzla Belediye Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaparak yardım teklifinde bulunduğunu ve taziyelerini ilettiğini söyledi. Komsic, "Hayatını yitiren vatandaşlarımız olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Tüm toplumu sarsan böylesi acı ve kayıp anlarında teselli sözleri bulmak gerçekten zor" ifadelerine yer verdi.

