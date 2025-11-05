Bağdat'ta Haşdi Şabi karargahında patlama: 3 ölü! Olayda DEAŞ izi

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneydoğusunda Haşdi Şabi'ye ait bir karargahta patlama yaşandı. 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda yerel kaynaklar, çevredeki 7 evin zarar gördüğünü bildirdi.

DEAŞ'IN PATLAYICILARI SEBEP OLDU

Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada, Bismaya yakınlarındaki karargahta yaşanan patlamaya terör örgütü DEAŞ döneminden kalan patlayıcı maddelerin neden olduğu aktarıldı.

Patlamanın ardından gerekli tüm önlemlerin alındığı ve durumun kontrol altında olduğu vurgulanırken, Haşdi Şabi'ye bağlı ekiplerin, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede terör kalıntılarının temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.