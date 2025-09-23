Menü Kapat
26°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Sinema Festivali biletleri nereden alınır, ne zaman satışa çıkacak? Festivale sayılı günler kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile bu hafta Sinema Festivali gerçekleştirilecek. Sinema Festivali kapsamında belirli günlerde vatandaşlara 1.500 sinema salonunda biletler 80 TL'den satılacak. Vatandaşlar tarafından Sinema Festivali biletleri nereden alınır, ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
12:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
12:22

Sinema Genel Müdürü Birol Güven tarafından açıklanan bilgilere göre iki gün boyunca 80 şehir, 250 lokasyon ve yaklaşık 1.500 salonda sinema biletleri 80 TL'den satılacak.

Vatandaşlar tarafından Sinema Festivali biletleri nereden alınır, ne zaman satışa çıkacağı ise merak ediliyor.

SİNEMA FESTİVALİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Sinema Festliva'nin detayları henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde Sinema Genel Müdürlüğü tarafından biletlerin nereden alınacağı hakkında detaylı bilginin duyurulması bekleniyor.

Konuyla ilgili Sinema Genel Müdürlüğü tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

SİNEMA FESTİVALİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven tarafından açıklanan bilgilere göre 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde sinema biletleri 80 TL'den satılacak.

Biletlerin ne zaman satışa çıkacağı hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Güven'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Sinema Festivali Başlıyor

27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1.500 salonda tüm filmler sadece 80 TL

Filmler en güzel beyaz perdede izlenir"

