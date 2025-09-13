Sıradaki Valorant Gece Pazarı 2025 ne zaman?

Mağazadaki popüler görünümlere normalden daha hesaplı bir bedel ile sahip olma şansı tanıyan Valorant Gece Pazarı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki Valorant tutkunları tarafından da yoğun bir ilgiyle karşılanıyor.

Sezonluk kaplamalardan renkli motiflere ve birçok Valorant silahı ile bıçağı için göz alıcı tasarımlara kadar her şeyin yer aldığı bir sonraki Valorant Gece Pazarı zamanı bu nedenle sabırsızlıkla bekleniyor.

VALORANT GECE PAZARI 2025 NE ZAMAN?

Yaklaşan Valorant Gece Pazarı 2025, V25 Kısım 05’in bitişinden kısa bir süre önce, yani tahmini olarak 2025 yılının ekim ayında düzenlenecek.

Çeşitli koleksiyonları daha avantajlı fiyatlardan edinme olanağı sağlayan etkinlik, iki hafta süresince açık kalıyor.

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Valorant Gece Pazarı, Riot Games tarafından Valorant oyuncularına özel bir organizasyondur.

Bu kapsamda oyuncular diledikleri silah kaplamalarını daha düşük fiyatlarla satın alabiliyorlar.

Etkinlik süresince silah kaplamalarının indirim oranları da farklılık gösterebiliyor.