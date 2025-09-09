Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Sırbistan İngiltere CANLI nereden izlenir? Dev mücadele başlıyor

Sırbistan İngiltere canlı maç yayını başlıyor! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu’nda heyecan devam ediyor. Bu akşam oynanacak Sırbistan İngiltere mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Karşılaşma Belgrad’da bulunan Stadion Rajko Mitić Stadyumu’nda oynanıyor. İşte Sırbistan İngiltere canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sırbistan İngiltere CANLI nereden izlenir? Dev mücadele başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 21:19

Kritik karşılaşmada , ile karşı karşıya geliyor. İzleyiciler saat 21.45’te başlayacak mücadelenin detaylarını araştırıyor.

SIRBİSTAN İNGİLTERE HANGİ KANALDA?

2026 K Grubu’nda yer alan Sırbistan ile İngiltere arasındaki karşılaşma üzerinden canlı yayınlanıyor. Platforma üyeliği bulunan futbolseverler internet bağlantısı sayesinde maçı takip edebilecekler. Uydu üzerinden herhangi bir yayın yapılmazken, mücadele yalnızca dijital platform üzerinden seyircilere ulaşacak.

Sırbistan İngiltere CANLI nereden izlenir? Dev mücadele başlıyor

Futbolseverler, EXXEN üyeliği ile maçı televizyon, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarından izleyebiliyor. Yayın sadece internet tabanlı şekilde sağlanırken, kullanıcılar bulundukları her yerden karşılaşmaya erişim sağlayabiliyor. Bu nedenle karşılaşmayı takip etmek isteyenler EXXEN platformu üzerinden giriş yaparak canlı yayını izleyebilecekler.

Sırbistan İngiltere CANLI nereden izlenir? Dev mücadele başlıyor

SIRBİSTAN İNGİLTERE CANLI İZLE

Sırbistan İngiltere maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma televizyon kanallarında veya uydu üzerinden izlenemeyecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin EXXEN aboneliğine sahip olması gerekiyor.

Sırbistan İngiltere CANLI nereden izlenir? Dev mücadele başlıyor

Mücadele internet üzerinden izlenebildiği için farklı cihazlardan takip edilebiliyor. Televizyondan, telefondan, bilgisayardan ve tabletten EXXEN platformuna giriş yapan izleyiciler, maçı kesintisiz ve canlı şekilde takip edebilecek.

Sırbistan İngiltere CANLI nereden izlenir? Dev mücadele başlıyor

SIRBİSTAN İNGİLTERE MAÇ KADROSU İLK 11

Sırbistan sahaya Petrovic, Pavlovic, Milenkovic, Erakovic, Maksimovic, Birmancevic, Lukic, Ilic, Nedeljkovic, Vlahovic ve Zivkovic’ten oluşan 11 ile çıkıyor.

İngiltere ise sahaya Pickford, Livramento, Guehi, Konsa, James, Rice, Anderson, Gordon, Rogers, Madueke ve Kane’den oluşan kadrosuyla çıkıyor.

Sırbistan İngiltere CANLI nereden izlenir? Dev mücadele başlıyor

SIRBİSTAN İNGİLTERE MAÇI NEREDE YAYINLANIYOR, HANGİ KANAL VERİYOR?

Sırbistan İngiltere mücadelesi EXXEN platformundan yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon kanallarında veya uydu üzerinden izlemek mümkün değil. Futbolseverler yalnızca dijital platform aracılığıyla maça erişim sağlayabiliyor.

Yayıncı kuruluş olan EXXEN sayesinde karşılaşma farklı cihazlardan izlenebilecek. Kullanıcılar televizyon, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden platforma giriş yaparak maçı canlı takip edebilecek.

ETİKETLER
#İngiltere
#exxen
#exxen
#canlı yayın
#sırbistan
#sırbistan
#Dünya Kupası Elemeleri
#Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.