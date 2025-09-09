Sırbistan İngiltere CANLI nereden izlenir? Dev mücadele başlıyor

Kritik karşılaşmada Sırbistan, İngiltere ile karşı karşıya geliyor. İzleyiciler saat 21.45’te başlayacak mücadelenin detaylarını araştırıyor.

SIRBİSTAN İNGİLTERE HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Elemeleri K Grubu’nda yer alan Sırbistan ile İngiltere arasındaki karşılaşma EXXEN üzerinden canlı yayınlanıyor. Platforma üyeliği bulunan futbolseverler internet bağlantısı sayesinde maçı takip edebilecekler. Uydu üzerinden herhangi bir yayın yapılmazken, mücadele yalnızca dijital platform üzerinden seyircilere ulaşacak.

Futbolseverler, EXXEN üyeliği ile maçı televizyon, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarından izleyebiliyor. Yayın sadece internet tabanlı şekilde sağlanırken, kullanıcılar bulundukları her yerden karşılaşmaya erişim sağlayabiliyor. Bu nedenle karşılaşmayı takip etmek isteyenler EXXEN platformu üzerinden giriş yaparak canlı yayını izleyebilecekler.

SIRBİSTAN İNGİLTERE CANLI İZLE

Sırbistan İngiltere maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma televizyon kanallarında veya uydu üzerinden izlenemeyecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin EXXEN aboneliğine sahip olması gerekiyor.

Mücadele internet üzerinden izlenebildiği için farklı cihazlardan takip edilebiliyor. Televizyondan, telefondan, bilgisayardan ve tabletten EXXEN platformuna giriş yapan izleyiciler, maçı kesintisiz ve canlı şekilde takip edebilecek.

SIRBİSTAN İNGİLTERE MAÇ KADROSU İLK 11

Sırbistan sahaya Petrovic, Pavlovic, Milenkovic, Erakovic, Maksimovic, Birmancevic, Lukic, Ilic, Nedeljkovic, Vlahovic ve Zivkovic’ten oluşan 11 ile çıkıyor.

İngiltere ise sahaya Pickford, Livramento, Guehi, Konsa, James, Rice, Anderson, Gordon, Rogers, Madueke ve Kane’den oluşan kadrosuyla çıkıyor.

SIRBİSTAN İNGİLTERE MAÇI NEREDE YAYINLANIYOR, HANGİ KANAL VERİYOR?

Sırbistan İngiltere mücadelesi EXXEN platformundan yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon kanallarında veya uydu üzerinden izlemek mümkün değil. Futbolseverler yalnızca dijital platform aracılığıyla maça erişim sağlayabiliyor.

Yayıncı kuruluş olan EXXEN sayesinde karşılaşma farklı cihazlardan izlenebilecek. Kullanıcılar televizyon, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden platforma giriş yaparak maçı canlı takip edebilecek.