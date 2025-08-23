Menü Kapat
TCG Anadolu Gemisi saat kaçta İstanbul’da olacak? Mavi Vatanda Zafer Yolculuğu başladı

Mavi Vatanda Zafer Yolculuğu kapsamında TCG Anadolu Gemisi, Çanakkale Eceabat’tan hareket ederek İstanbul Sarayburnu’na gidecek. TCG Anadolu Gemisini görmek isteyenler ise İstanbul’da nerede olacağını şimdiden araştırmaya başladı. 23 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek olan yolculuk heyecanla takip ediliyor.

TCG Anadolu Gemisi saat kaçta İstanbul'da olacak? Mavi Vatanda Zafer Yolculuğu başladı
ile GSB tarafından hazırlanan program kapsamında, Gemisi ’den yola çıkarak ’a gelecek. Sarayburnu’nda İstanbul’a gelişini görmek isteyenler saat kaçta geleceğini merak ederken yolculukta Osman Aşkın Bak da yer alacak.

TCG ANADOLU GEMİSİ SAAT KAÇTA İSTANBUL’DA OLACAK, GELECEK?

GSB tarafından yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanlığı ile GSB tarafından hazırlanan "Zafer Yolculuğu” bugün başlıyor. Çanakkale Eceabat’tan yola çıkacak olan TCG Anadolu Gemisi 09.00’da Çanakkale’den yola çıkarken yolculuğun 8 saat sürmesi planlanıyor. TCG Anadolu, aynı gün akşam İstanbul Sarayburnu’nda resmi törenle karşılanırken 17.00 ile 18.00 civarında İstanbul’da olması bekleniyor.

TCG Anadolu Gemisi saat kaçta İstanbul'da olacak? Mavi Vatanda Zafer Yolculuğu başladı

TCG ANADOLU GEMİSİ İSTANBUL’DA NEREDE OLACAK?

TCG Anadolu Zafer Yolculuğu bugün başlıyor. Yolculuk boyunda gençlere gemi tanılırken Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından konferans verilecek. TCG Anadolu Gemisi bugün Çanakkale Eceabat’tan 09.00 civarında yola çıkarken 18.00 sularında İstanbul Sarayburnu’nda olması planlanıyor.

TCG Anadolu Gemisi saat kaçta İstanbul'da olacak? Mavi Vatanda Zafer Yolculuğu başladı

Bakan Bak, "Anadolu’yu bizlere yurt yapan Sultan Alpaslan ile istiklal mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, Zafer Haftası'nı kutlamak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığımız ile özel bir program hazırladık. Ülkemizin yerli imkanlarıyla yaptığı TCG Anadolu gemisiyle gençlerimize hem milli mücadele ruhunu yaşatmak hem de teknoloji ve savunma sanayisi alanında onlara ilham vermek amacıyla bu yolculuğu düzenliyoruz. Gençlerimize bu imkanı sunan Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler’e teşekkür ediyoruz." İfadelerini kullandı.

