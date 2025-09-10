Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Aktüel
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Tedesco İsrail destekçisi mi? Yahudi olduğu iddia edilmişti

Domenico Tedesco İsrail ve Yahudi iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun İsrail hakkında yaptığı yorumlara dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada Tedesco'nun İsrail'i desteklediği yönünde paylaşımlar dolaşıma sokuldu. İşte iddiaların gerçek tarafı…

Tedesco İsrail destekçisi mi? Yahudi olduğu iddia edilmişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 19:32

Domenico Tedesco, Mourinho'nun yerine 'de teknik direktörlük görevine getirildi. Son dönemde adı, hakkındaki yorumları ve sosyal medyada yayılan iddialar nedeniyle gündeme geldi.

TEDESCO İSRAİL DESTEKÇİSİ Mİ?

Domenico Tedesco'nun İsrail'i desteklediğine dair sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atıldı. Ancak Tedesco'nun İsrail hakkında siyasi veya kişisel görüşlerini açıkça dile getirdiğine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. İddialardaki gibi İsrail-Filistin meselesine dair siyasi bir görüş bildirmediği gibi, bu yönde bir açıklama da yapmamıştır.

Tedesco İsrail destekçisi mi? Yahudi olduğu iddia edilmişti

Ayrıca bazı sosyal medya kullanıcıları Tedesco'nun Instagram hesabı üzerinden İsrail'i destekleyen paylaşımlar yaptığını iddia etmişti. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmadığı ve Tedesco'nun Instagram hesabı bulunmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan bu tür iddiaların asılsız olduğu anlaşıldı. Tedesco'nun İsrail'e yönelik doğrudan bir destek beyanı olmadığı için, kamuoyunda dolaşan söylentilerin doğrulanabilir bir kaynağı yok.

Tedesco İsrail destekçisi mi? Yahudi olduğu iddia edilmişti

TEDESCO YAHUDİ Mİ?

Domenico Tedesco'nun etnik kökeni veya dini inancı hakkında kamuoyuna yansımış kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Tedesco, İtalya'nın Calabria bölgesinde doğmuş ve Almanya'da büyümüştür. Ailesinin İtalyan kökenli olduğu bilinse de Yahudi olup olmadığına dair herhangi bir resmi kayıt veya açıklama mevcut değildir. Dolayısıyla Tedesco'nun Yahudi kimliğine sahip olduğuna dair iddialar doğrulanmamış bilgilerdir.

Ayrıca biyografisinde veya basına yansıyan röportajlarında Yahudi inancına ya da kökenine işaret eden herhangi bir detay yer almamaktadır.

Tedesco İsrail destekçisi mi? Yahudi olduğu iddia edilmişti

DOMENİCO TEDESCO İSRAİL SÖZLERİ NE, İSRAİL'İ DESTEKLİYOR MU?

2024 UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'nın İsrail ile oynadığı karşılaşma sonrası Domenico Tedesco'nun açıklamaları gündeme gelmişti. Belçika'nın 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Tedesco, "I trust my qualities. I trust my staff, I trust my players..." (Yeteneklerime güveniyorum. Ekibime güveniyorum, oyuncularıma güveniyorum...) ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama yalnızca maç sonucuna yönelik bir değerlendirme niteliği taşıyor. Açıklamada İsrail'e yönelik doğrudan bir destek ya da siyasi mesaj bulunmuyor.

ETİKETLER
#İsrail
#fenerbahçe spor kulübü
#teknik direktör
#israilli
#Yahudi yerleşimcileri
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Fenerbahçe Haberleri
#Domenico Tedesco
#Aktüel
TGRT Haber
