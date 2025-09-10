Tedesco İsrail destekçisi mi? Yahudi olduğu iddia edilmişti

Domenico Tedesco, Mourinho’nun yerine Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirildi. Son dönemde adı, İsrail hakkındaki yorumları ve sosyal medyada yayılan iddialar nedeniyle gündeme geldi.

TEDESCO İSRAİL DESTEKÇİSİ Mİ?

Domenico Tedesco’nun İsrail’i desteklediğine dair sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atıldı. Ancak Tedesco’nun İsrail hakkında siyasi veya kişisel görüşlerini açıkça dile getirdiğine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. İddialardaki gibi İsrail-Filistin meselesine dair siyasi bir görüş bildirmediği gibi, bu yönde bir açıklama da yapmamıştır.

Ayrıca bazı sosyal medya kullanıcıları Tedesco’nun Instagram hesabı üzerinden İsrail’i destekleyen paylaşımlar yaptığını iddia etmişti. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmadığı ve Tedesco’nun Instagram hesabı bulunmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan bu tür iddiaların asılsız olduğu anlaşıldı. Tedesco’nun İsrail’e yönelik doğrudan bir destek beyanı olmadığı için, kamuoyunda dolaşan söylentilerin doğrulanabilir bir kaynağı yok.

TEDESCO YAHUDİ Mİ?

Domenico Tedesco’nun etnik kökeni veya dini inancı hakkında kamuoyuna yansımış kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Tedesco, İtalya’nın Calabria bölgesinde doğmuş ve Almanya’da büyümüştür. Ailesinin İtalyan kökenli olduğu bilinse de Yahudi olup olmadığına dair herhangi bir resmi kayıt veya açıklama mevcut değildir. Dolayısıyla Tedesco’nun Yahudi kimliğine sahip olduğuna dair iddialar doğrulanmamış bilgilerdir.

Ayrıca biyografisinde veya basına yansıyan röportajlarında Yahudi inancına ya da kökenine işaret eden herhangi bir detay yer almamaktadır.

DOMENİCO TEDESCO İSRAİL SÖZLERİ NE, İSRAİL'İ DESTEKLİYOR MU?

2024 UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika’nın İsrail ile oynadığı karşılaşma sonrası Domenico Tedesco’nun açıklamaları gündeme gelmişti. Belçika’nın 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Tedesco, “I trust my qualities. I trust my staff, I trust my players...” (Yeteneklerime güveniyorum. Ekibime güveniyorum, oyuncularıma güveniyorum...) ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama yalnızca maç sonucuna yönelik bir değerlendirme niteliği taşıyor. Açıklamada İsrail’e yönelik doğrudan bir destek ya da siyasi mesaj bulunmuyor.