The Boys 5. sezon ne zaman çıkacak? Final sezonuna geri sayım başladı

İlk sezonu 26 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan The Boys dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Amazon Prime Video platformunda yayınlanan dizinin 5. sezonu final olacak. Dizinin hayranları tarafından The Boys 5. sezon ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor.

THE BOYS 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Boys dizisinin 5. sezonunun ne zaman çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin başrol oyuncusu Carl Urban, 4. sezonun sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Final sezonu için... 2 yıl sonra (Keşke daha erken olsaydı) görüşmez üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda The Boys dizisinin 5. sezonunun 2026 yılında yayınlanması bekleniyor. The Boys'un geçmiş sezonlarının yayınlanma tarihleri ise şöyle:

Sezon: 28 Temmuz 2019 Sezon: 4 Eylül 2020 Sezon: 3 Haziran 2022 Sezon: 13 Haziran 2024

THE BOYS 5. SEZON FİNAL Mİ?

The Boys 5. sezon ile birlikte erkanlara veda edecek. Dizinin sorumlusu Eric Kripke sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diziyi 5 sezon olarak planladığını belirtmişti.

Bu sebepten dolayı da The Boys 5. sezonunun ardıdnan final yapacak. Ancak dizinin izlenme oranlarının yüksek olması durumunda Amazon'un devam kararı alabileceği de iddia ediliyor.