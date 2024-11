Trump'ın seçilmesi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? ABD başkanlık seçimlerinde son durum

06 Kasım 2024 10:53 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:57

ABD seçim sonucunun resmi olmayan ilk verileri gelmeye başladı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Kamala Harris'i geride bıraktı. Trump’ın seçilmesinin Türkiye’ye olan etkileri ise merak konusu oldu.

ABD seçim sonuçlarında son durum, güncel oy oranlarının paylaşılması ile birlikte belli oluyor. Tüm dünyanın merakla beklediği yeni ABD Başkanı'nın kim olacağı, delege sonuçları sonrası belli olacak. Yeni ABD Başkanı'nın izleyeceği politika, Türkiye-ABD ilişkileri açısından yeni bir dönemi de başlatabilir.

ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

ABD başkanlık seçimleri milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Başkanlık için adaylardan birinin en az 270 rakamına ulaşması gerekiyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 26’sında galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 267 olurken, 17 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 214 delege elde etti.

ABD basınına göre, Trump'ın seçimi kazanma ihtimali ise oldukça yüksek.

TRUMP’IN SEÇİLMESİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ NELER?

Donald Trump’ın ABD başkanlığına yeniden seçilmesi durumunda Türkiye ile ilişkilerde özellikle güvenlik, ticaret ve bölgesel politikalar gibi alanlarda bazı belirgin etkiler doğabilir. İşte olası etkilerden bazıları:

1.Savunma ve Güvenlik: Trump, Nato konusundaki sert eleştirileriyle tanınmış bir isim. Bu durum, Türkiye’nin NATO’daki rolü üzerinde baskı oluşturabilir ve savunma işbirliğinin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.

2.Ekonomik İlişkiler ve Ticaret: Trump yönetimi, dış ticaret dengelerini kendi lehine düzenlemeye yönelik bir ekonomi politikası izlemekteydi. Türkiye ile ticaret ilişkilerinin gelişmesi ya da bazı alanlarda daha fazla gerginlik yaşanması mümkün.

3.Bölgesel Politikalar ve Suriye Meselesi: Trump’ın Suriye’den asker çekme politikası geçmişte Türkiye’nin bölgedeki operasyonlarına fırsat sağlamıştı. Eğer bu yaklaşım devam ederse Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetlerinde daha rahat hareket etmesi mümkün olabilir.

4.Enerji ve Doğu Akdeniz Gerginlikleri: Trump’ın önceki döneminde ABD, Türkiye’nin enerji projelerine ve Doğu Akdeniz’Deki çıkarlarına çoğunlukla karşı çıkmıştı. Aynı zamanda Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile olan ilişkilere önem verdiği için Doğu Akdeniz’deki dengeler yeniden şekillenebilir.

TRUMP HANGİ EYALETLERDE ÖNDE?

Trump’ın kazandığı eyaletler (26): West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pensilvanya

HARRİS HANGİ EYALETLERİ KAZANDI?

Harris’in kazandığı eyaletler (17+1) : Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi