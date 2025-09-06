Türkiye İtalya- Brezilya maçı ne zaman? Filenin Sultanları finalde yarışacak

İstanbul
Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Şampiyonası'nda bugün Türkiye Japonya maçı oynandı. Japonya'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız final maçı tarihi belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ederken bugün Japonya maçını kazandık. Finale maçında ise İtalya veya Brezilya ile karşı karşıya geleceğiz. Müsabaka 7 Eylül tarihinde oynanacak. Final mücadelesi, yarın TSİ 15.30'da başlayacak.
