Türkiye İtalya- Brezilya maçı ne zaman? Filenin Sultanları finalde yarışacak

Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Şampiyonası'nda bugün Türkiye Japonya maçı oynandı. Japonya'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız final maçı tarihi belli oldu.

TÜRKİYE İTALYA- BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ederken bugün Japonya maçını kazandık. Finale maçında ise İtalya veya Brezilya ile karşı karşıya geleceğiz. Müsabaka 7 Eylül tarihinde oynanacak. Final mücadelesi, yarın TSİ 15.30'da başlayacak.

TÜRKİYE VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2025?

Dünya Şampiyonası'nda bugün oynanan Japonya'yı yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Bugün 15.30'da oynanacak olan İtalya-Brezilya maçının galibi rakibimiz olacak. Final maçları ise 7 Eylül tarihinde oynanacak.