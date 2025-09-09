Türkiye Polonya maç sonucu kaç kaç? Milliler farklı geçti

Türkiye’nin 24 yıl sonra ulaştığı yarı finalde muhtemel rakibi kim olacak?

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 yarı finalinde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Bu maç, milli takım için tarihi bir mücadele olacak.