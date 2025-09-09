Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Türkiye Polonya maç sonucu kaç kaç? Milliler farklı geçti

A Milli Erkek Basketbol Ekibimiz, EuroBasket 2025 çeyrek final karşılaşmasında, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek son 4'e yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Polonya maç sonucu kaç kaç? Milliler farklı geçti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 19:52

Milli Erkek Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Turnuvası (EuroBasket 2025) çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldiği 'yı 91-77'lik sonuçla yenerek yarı finale çıktı.

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da yapılan mücadeleye ; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Ercan Osmani beşiyle başladı.

Türkiye Polonya maç sonucu kaç kaç? Milliler farklı geçti

İlk çeyrek, 19-19 beraberlikle tamamlandı.

İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Türkiye, devre arasına 46-32 önde girdi.

12 Dev Adam, son çeyreğe 15 sayı farkla 65-50 üstünlükle geçti.

Türkiye, etkili performansını devam ettirerek 91-77'lik skorla galip oldu.

Türkiye Polonya maç sonucu kaç kaç? Milliler farklı geçti

A Milli Erkek Basketbol Ekibi, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme gururu yaşadı.

12 Dev Adam, EuroBasket 2025’in yarı finalinde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin kazananıyla 12 Eylül Cuma günü kozlarını paylaşacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin 24 yıl sonra ulaştığı yarı finalde muhtemel rakibi kim olacak?
12 Dev Adam, EuroBasket 2025 yarı finalinde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Bu maç, milli takım için tarihi bir mücadele olacak.
ETİKETLER
#Basketbol
#Türkiye
#polonya
#türkiye milli takımı
#yarı final
#Eurobasket 2025
#Riga
#Milli Basketbol Takımı
#Eurobasket 2025
#Riga
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.