Türkiye Polonya maç sonucu kaç kaç? Milliler farklı geçti

Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Turnuvası (EuroBasket 2025) çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldiği Polonya'yı 91-77'lik sonuçla yenerek yarı finale çıktı.
Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da yapılan mücadeleye Türkiye; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Ercan Osmani beşiyle başladı.
İlk çeyrek, 19-19 beraberlikle tamamlandı.
İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Türkiye, devre arasına 46-32 önde girdi.
12 Dev Adam, son çeyreğe 15 sayı farkla 65-50 üstünlükle geçti.
Türkiye, etkili performansını devam ettirerek 91-77'lik skorla galip oldu.
A Milli Erkek Basketbol Ekibi, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme gururu yaşadı.
12 Dev Adam, EuroBasket 2025’in yarı finalinde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin kazananıyla 12 Eylül Cuma günü kozlarını paylaşacak.