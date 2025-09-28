Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 TUS 2. Dönem tercih takvimi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından sınava giren adaylar tercih işlemlerini beklemeye başladı. Adaylar tarafından TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacağı, tercih kılavuzu ve kontenjanlar merak ediliyor.

Haber Merkezi
28.09.2025
28.09.2025
Her yıl iki kez gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından açıklanan sonuçların ardından adayların gözleri tercihlere çevrildi.

TUS 2. dönem tercihlerinin ne zaman başlayacağı ve boş kontenjanlar merak ediliyor.

TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TUS 2. dönem tercihlerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. TUS 1. dönem sınavının sonuçları 18 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise yaklaşık 1 ay sonra 21 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmişti.

TUS 2. dönem sınavında da yaklaşık 1 ay sonra tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor. Ekim ayının 3. haftasında TUS 2. dönem tercihlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.

TUS 2. DÖNEM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

TUS 2. dönem tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar da henüz açıklanmadı. Tercih işlemlerinin başlayacağı tarihin duyurulmasıyla birlikte kılavuzun da yayınlanması bekleniyor.

ÖSYM tarafından yayınlanacak olan kılavuzun ardından TUS 2. dönem boş kontenjanlar da belli olacak.

