Yaşı küçük, yaptığı büyük! Dikkati sayesinde felaketi önledi: 'Alkışlar Poyraz Emir'e'

Çankırı'da bir çocuğun dikkati orman yangınının önüne geçti. Yaklaşık bir ay önce Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyündeki yayla evlerinin bahçesinde oynayan Poyraz Emir, ormanlık alandan duman çıktığını fark ederek durumu ailesine bildirdi.

HEMEN EKİPLERE HABER VERİLDİ

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Poyraz Emir’e teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sizi bir kahramanla tanıştırmak istiyorum. Geçtiğimiz yaz Poyraz Emir'in dikkati ve ailesine haber vermesiyle birlikte olası büyük bir yangının önüne geçildi. Alkışlar Poyraz Emir'e."

BU YIL 5 BİNDEN FAZLA YANGIN ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre bu yıl yurt genelinde 5 binden fazla orman yangını çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü, yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı nedenlerle başladığını bildirdi.

2024 yılında yurt genelindeki yangınlarda 27 bin 485 hektar ormanlık alan yandı.

2012-2023 aralığında ise Türkiye genelinde çıkan yangınlarda toplamda 255 bin hektar alan zarar gördü.