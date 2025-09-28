FB kadın futbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beylerbeyi maçına kısa süre kaldı

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde bugün 15.00'te oynanacak olan Fenerbahçe Beylerbeyi maçı için bekleyiş devam ediyor.

FB KADIN FUTBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde oynanacak olan Fenerbahçe Beylerbeyi maçına az bir süre kaldı. Bugün 15.00'te başlayacak olan Fenerbahçe kadın futbol maçı, Fenerbahçe Youtube kanalında yayınlanacak. Futbolseverler Fenerbahçe Youtube kanalından karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek.

