TGRT Haber
Ufuk Bayraktar neden gözaltına alındı? Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini oynamıştı

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Ortaya atılan iddiaların ardından vatandaşlar tarafından Ufuk Bayraktar neden gözaltına alındığı araştırılmaya başlandı.

KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 10:53

Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini oynayan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın gözaltına alındığı iddia edildi.

45 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında ortaya atılan iddiaların ardından neden gözaltına alındığı gündeme geldi.

UFUK BAYRAKTAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İddiaya göre Ufuk Bayraktar, Beyoğlu'nda bir restorandan istedi. Geçtiğimiz hafta restorana 5 kişiyle giderek "haftalık 25 bin lira vereceksin" restoran sahibi haftalık 25 lira vereceksin dediği iddia edildi.

20 Ağustos 2025 Çarşamba günü ise tekrardan gelip talebini 10 bin liraya düşürdüğü belirtilirken Ufuk Bayraktar'ın yayınlanan görüntülerde bir kişiye tehditler savurarak "seni vuracağım" diye bağırdığı yer aldı.

Durumun polise bildirilmesinin üzerine Ufuk Bayraktar'ın gözaltına alındığı belirtildi.

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi tamamladıktan sonra babasının Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilen Ufuk Bayraktar, ünlü yönetmenin birçok filminde rol aldı.

Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde de rol alan Ufuk Bayraktar, Ezel dizisinde rol aldığı Ramiz Dayı karakterinin gençliği ile adını geniş kitlelere duyurdu. 2018 yılında 11 yıl önce silahla bir kavgaya karıştığı için 6 aylık hapis cezası aldı. 2020 yılında ise şişe fırlatarak bir kadını yaraladığı ve bir gence de palayla saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

#tehdit
#haraç
#gözaltı
#Ufuk Bayraktar
#Ezel Dizisi
#Ramiz Dayı
#Aktüel
