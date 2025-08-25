Üniversite kayıt için gerekli belgeler! 2025-2026 eğitim dönemi üniversite kayıtları başlıyor

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kayıt hazırlıklarına başladı. Elektronik ve şahsen kayıt işlemleri için istenen belgeler, kayıt takvimiyle birlikte açıklandı.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2025 yılı üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Elektronik kayıt işlemleri 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Şahsen kayıt yapmak isteyen veya elektronik kayıt sistemini kullanamayan adaylar için üniversite kampüslerinde kayıtlar 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrencilerin, bu tarihlerde gerekli belgelerle başvurmaları gerekiyor.

Özellikle elektronik kayıt yaptıran öğrenciler belgelerini fiziksel olarak teslim etmeye gerek duymayacak. Ancak özel durumlarda, bazı üniversiteler ek belgeler isteyebilir. Bu nedenle adayların tercih ettikleri üniversitelerin duyurularını dikkatle takip etmeleri tavsiye ediliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıtları elektronik kayıt (e-Kayıt) ve şahsen kayıt olmak üzere iki yöntemle yapılabiliyor. Elektronik kayıt yöntemi, e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştiriliyor ve bu yöntemle işlem yapan öğrencilerden fiziksel belge talep edilmiyor. Ancak bazı özel programlarda veya askeri okullarda e-kayıt kabul edilmeyebiliyor. Bu durumda öğrencilerin doğrudan üniversiteye başvurmaları gerekiyor.

Şahsen kayıt yöntemi ise üniversitelerin belirlediği kampüslerde yapılıyor. Öğrenciler, gerekli belgelerle birlikte üniversitelere giderek işlemlerini tamamlayabiliyor. Şahsen kayıt sırasında belgelerin asılları veya onaylı kopyaları talep ediliyor. Ayrıca, vekaletname ile başka bir kişi aracılığıyla da kayıt işlemleri yapılabiliyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 2025

Üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden bir dizi belge isteniyor. Bunların başında ÖSYM’nin resmi sitesinden indirilen YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi geliyor. Bunun yanı sıra lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi, kimlik kartı fotokopisi, vesikalık fotoğraf, katkı payı veya öğrenim ücreti ödeme dekontu da kayıt sırasında talep edilen belgeler arasında yer alıyor.

18 yaş üstü erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi, bazı bölümler için sağlık raporu ve özel programlara göre ek belgeler istenebiliyor. Yabancı uyruklu öğrencilerden ise pasaport, denklik belgesi, Türkçe yeterlilik belgesi (TÖMER), ikamet izni ve sınav sonuç belgeleri talep ediliyor. Sporcu, sanatçı veya engelli öğrenciler için de ayrıca özel belgeler sunulması gerekebiliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN OKULA GİTMEYE GEREK VAR MI?

Genellikle kayıt işlemleri için okula gitme zorunluluğu bulunmuyor. Elektronik kayıt yapan öğrenciler e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamladıklarında üniversiteye gitmeden kayıtlarını gerçekleştirmiş oluyor. Bu yöntemle kayıt yaptıran öğrencilerden fiziki belge talep edilmiyor.

Buna karşılık, e-kayıt yöntemini kullanamayan veya özel belgeler istenen adayların üniversiteye şahsen gitmesi gerekiyor. Özellikle askeri okullar, bazı özel programlar ve sağlık raporu gerektiren bölümler için şahsen başvuru şart koşulabiliyor. Bu durumda öğrencilerin üniversiteye giderek belgeleri elden teslim etmeleri gerekiyor.