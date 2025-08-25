Üniversite uzaktan kayıt nasıl yapılır? e-Devlet üzerinde online kayıt tarihleri yaklaşıyor

Üniversite kayıt süreci hem uzaktan hem de yüz yüze yapılabilecek şekilde planlandı. Adayların hangi yöntemle kayıt yaptırabileceği kişisel koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterecek.

UZAKTAN ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden tamamen online olarak yapılabilecek. Adayların öncelikle www.turkiye.gov.tr adresine girerek kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanması gerekiyor. E-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı seçeneklerinden biriyle sisteme giriş yapılabiliyor. Ardından arama bölümüne “Üniversite E-Kayıt” yazılarak ilgili hizmete ulaşılabiliyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) sekmesi altında yer alan bu hizmet aracılığıyla adaylar, kazandıkları üniversite ve bölüm bilgilerini görebilecekler.

Kayıt sırasında adaylardan iletişim bilgilerini doğrulamaları isteniyor. E-posta ve telefon numarası doğrulanmamışsa sistem yönlendirme yaparak güncelleme talep ediyor. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra aday, ekranda görülen bilgileri kontrol edip gerekli onayları vererek başvurusunu tamamlıyor. Kayıt işlemi sonunda barkodlu “Elektronik Kayıt Belgesi” oluşuyor. Bu belge PDF formatında indirilebiliyor ve gerektiğinde yazdırılabiliyor. Adaylar, belge kaybolursa yeniden e-Devlet üzerinden “Üniversite E-Kayıt Belge Sorgulama” hizmetiyle alabilecekler.

ÜNİVERSİTE ONLİNE KAYIT TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre elektronik kayıtlar 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Adayların bu tarihler arasında işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Şahsen kayıtlar ise 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında üniversitelerin ilgili birimlerinde yapılabilecek. E-kayıt yapamayan ya da belgelerini bizzat sunması gereken adaylar, bu tarihlerde yüz yüze işlem yapmak zorunda olacak.

Elektronik kaydı zorunlu olmayan ancak tercih eden adaylar, internet üzerinden kolayca işlemlerini tamamlayabilecekler. Ancak T.C. kimlik numarası bulunmayan, yurtdışında olup e-Devlet şifresine ulaşamayan veya lise mezuniyet bilgileri e-Okul sisteminde doğrulanamayan adayların şahsen kayıt yaptırması gerekiyor. Ayrıca bazı özel programlarda sağlık raporu veya ek belgeler gerekebiliyor ve bu durumda adayların ilgili üniversiteye giderek belgeleri sunmaları gerekiyor.

E DEVLET ÜNİVERSİTE KAYIT YAPTIKTAN SONRA NE YAPILIR?

Elektronik kaydını tamamlayan adayların sonraki adımları için kazandıkları üniversitenin web sitesini düzenli olarak takip etmesi gerekiyor. Ders kayıtları, öğrenci bilgi sistemine giriş ve oryantasyon gibi süreçler her üniversitenin kendi takvimine göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin bazı üniversiteler, e-kayıt sonrası Öğrenci Bilgi Sistemi için ek form doldurulmasını isteyebiliyor.

Bunun yanı sıra katkı payı ya da öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin, kayıt sonrasında ödeme işlemlerini üniversitelerinin belirlediği yöntemlerle yapması gerekiyor. Elektronik kayıt belgesi resmi geçerliliğe sahip olduğundan, adayların ayrıca bir belge almasına gerek bulunmuyor.