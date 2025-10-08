Vakıfbank Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? Şampiyonlar Kupası kime gitti?

Vakıfbank ile Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası için karşı karşıya geldi.

VakıfBank, 25-23’lük skorla 1-0 üstünlük sağladı.

Seti 25-21 hanesine yazdıran VakıfBank, durumu 2-0 yaptı.

Fenerbahçe, 3. seti 25-19 kazanarak skor tabelasını 2-1’e taşıdı.

Sarı lacivertliler, 25-18’lik sonuçla mücadeleyi final setine götürdü.

Fenerbahçe, maç sayısını çevirdiği setten 18-16, karşılaşmadan da 3-2 galip ayrıldı.

Kupadaki şampiyonluk sayısını 6’ya yükselten Fenerbahçe, maç öncesinde VakıfBank ve Eczacıbaşı ile paylaştığı organizasyonun en başarılı ekip unvanını tek başına aldı.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nı kazanan takımlar şu şekilde:

Vakıfbank 2013, 2014, 2017, 2021, 2023

Fenerbahçe 2009, 2010, 2015, 2022, 2024, 2025

Eczacıbaşı 2011, 2012, 2018, 2019, 2020