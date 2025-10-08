Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Kosova'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı!

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani’den Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür mesajı geldi. Kosovalı lider, mesajının bir bölümünü Türkçe yaptı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kosova'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 22:44
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 22:47

Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin bugün Türk üretimi binlerce kamikaze teslim almasının ardından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Sözünün eri bir insan ve her zaman bölgemizdeki tüm halklara karşı derin ve samimi bir ilgi göstermiş, istikrarın, güvenliğin ve emniyetin korunmasına olağanüstü katkı sağlamış bir lider olan ile yakın çalışmış olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya üzerinden Kosova’ya Türk üretimi binlerce Skydagger kamikaze dron tedariki ve Kosova’ya silah tedarikine Sırbistan’dan gelen tepkilere ilişkin bir açıklama yaparak, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Osmani, "Başkan Trump’ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küresel barış ve güvenliğin teşvikindeki olağanüstü liderliklerinden ötürü överken, (Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar) Vucic, utanmadan Türkiye’ye, dolayısıyla barışı savunmamıza yardımcı olan üyesi bir ülkeye saldırıyor" dedi.

"SAMİMİ İSTİKRAR" VURGUSU

Osmani, "Sözünün eri bir insan ve her zaman bölgemizdeki tüm halklara karşı derin ve samimi bir ilgi göstermiş, istikrarın, güvenliğin ve emniyetin korunmasına olağanüstü katkı sağlamış bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın çalışmış olmaktan gurur duyuyorum. Diğer yandan Vucic, komşu ülkelere yaptığı gibi, büyük bir NATO ülkesi olan Türkiye’yi de tehdit edebileceğini sanıyor. NATO üyesi ülkelerle yakın işbirliği yapmak yerine, savunma alanında Rusya, Çin ve İran’la iş birliğini ilerletmeyi tercih ediyor" dedi.

NATO üyeleriyle bağları güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Osmani, "NATO müttefikleriyle bağlarımızı güçlendirmeye, savunma kabiliyetlerimizi NATO standartlarına göre modernleştirerek halkımız için barış ve istikrarı güvence altına almaya ve ortak güvenliğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Vucic de sürekli komşularına saldırmak yerine aynı şeyi yapmayı denemelidir" dedi.

Akıcı bir şekilde Türkçe de konuşabildiği bilinen Kosovalı lider, mesajına Türkçe devam ederek, "Teşekkürler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kardeş Türkiye halkı; barışı savunmamıza yardımcı olduğunuz ve her zaman Kosova halkının yanında durduğunuz için. Güçlü bağımız daim olsun" ifadelerini kullandı.
Kosova Geçici Başbakanı Albin Kurti, bugün Skydagger’ı bünyesinde bulunduran Türk savunma sanayi şirketi ile geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan anlaşma çerçevesinde binlerce Skydagger kamikaze savaş dronu içeren konteynerlerin teslim zamanından üç ay önce Kosova’ya ulaştırıldığını duyurmuştu.

ETİKETLER
#Türkiye
#cumhurbaşkanı erdoğan
#baykar
#nato
#Kosova
#Dron
#Skydagger
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.