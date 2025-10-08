Kosova'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı!

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin bugün Türk üretimi binlerce kamikaze dron teslim almasının ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Sözünün eri bir insan ve her zaman bölgemizdeki tüm halklara karşı derin ve samimi bir ilgi göstermiş, istikrarın, güvenliğin ve emniyetin korunmasına olağanüstü katkı sağlamış bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın çalışmış olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya üzerinden Kosova’ya Türk üretimi binlerce Skydagger kamikaze dron tedariki ve Kosova’ya silah tedarikine Sırbistan’dan gelen tepkilere ilişkin bir açıklama yaparak, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Osmani, "Başkan Trump’ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küresel barış ve güvenliğin teşvikindeki olağanüstü liderliklerinden ötürü överken, (Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar) Vucic, utanmadan Türkiye’ye, dolayısıyla barışı savunmamıza yardımcı olan NATO üyesi bir ülkeye saldırıyor" dedi.

"SAMİMİ İSTİKRAR" VURGUSU

Osmani, "Sözünün eri bir insan ve her zaman bölgemizdeki tüm halklara karşı derin ve samimi bir ilgi göstermiş, istikrarın, güvenliğin ve emniyetin korunmasına olağanüstü katkı sağlamış bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın çalışmış olmaktan gurur duyuyorum. Diğer yandan Vucic, komşu ülkelere yaptığı gibi, büyük bir NATO ülkesi olan Türkiye’yi de tehdit edebileceğini sanıyor. NATO üyesi ülkelerle yakın işbirliği yapmak yerine, savunma alanında Rusya, Çin ve İran’la iş birliğini ilerletmeyi tercih ediyor" dedi.

NATO üyeleriyle bağları güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Osmani, "NATO müttefikleriyle bağlarımızı güçlendirmeye, savunma kabiliyetlerimizi NATO standartlarına göre modernleştirerek halkımız için barış ve istikrarı güvence altına almaya ve ortak güvenliğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Vucic de sürekli komşularına saldırmak yerine aynı şeyi yapmayı denemelidir" dedi.

Akıcı bir şekilde Türkçe de konuşabildiği bilinen Kosovalı lider, mesajına Türkçe devam ederek, "Teşekkürler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kardeş Türkiye halkı; barışı savunmamıza yardımcı olduğunuz ve her zaman Kosova halkının yanında durduğunuz için. Güçlü bağımız daim olsun" ifadelerini kullandı.

Kosova Geçici Başbakanı Albin Kurti, bugün Skydagger’ı bünyesinde bulunduran Türk savunma sanayi şirketi Baykar ile geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan anlaşma çerçevesinde binlerce Skydagger kamikaze savaş dronu içeren konteynerlerin teslim zamanından üç ay önce Kosova’ya ulaştırıldığını duyurmuştu.