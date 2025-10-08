Uludağ'da kış 'Merhaba' dedi: Yılın ilk karı yağdı

Bursa'da aniden hava sıcaklıkların düşmesinin ardından turistik kayak merkezinin bulunduğu Uludağ'da yılın ilk kar yağışı sevinci yaşandı. Hava sıcaklığının 5 dereceleri gördüğü kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da ilk kar yağışı ise amatör kameralara yansıdı. Bazı kesimlerde ise dolu etkili oldu.

Bursa'da önümüzdeki günlerde havaların 20 derecelerde seyretmesi beklenirken, Uludağ'da ise kar yağışı beklenmiyor.