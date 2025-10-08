Zonguldak'ta yollardaki mazgallar tıkandı! Dolu yağışı kamerada

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde öğle saatlerinde çıkan fırtına sonrası arkasından gelen ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ilçeyi beyaza bürüdü. Dolunun yağmasıyla birlikte ilçenin Atatürk Bulvarı ile Nihat Kantarcı Caddesi’ndeki yollarda bulunan mazgallarda tıkanma noktasına geldi. Yaşanan olay sonrasında belediye ekipleri tıkanan ana arterlerde çalışmalar başlatarak sularla ve doluyla dolan alanları temizleme çalışmasını sürdürdü.