16°
Editor
 Banu İriç

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' için toplanan komisyon bu defa emekli askerleri dinledi

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi KomisyonuMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu defa emekli subaylar, astsubaylar, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlarla bir araya geldi. Terörle mücadele konusunda aktif görev yapmış olan temsilciler görüşlerini açıkladı.

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' için toplanan komisyon bu defa emekli askerleri dinledi
AA
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 22:03

Milli , Kardeşlik ve Komisyonu 14. toplantısında, 'nin terörle mücadelesinde büyük bedel ödemiş emekli subaylar, astsubaylar, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar tarafından kurulan dernekler ile bazı sivil toplum kuruluşlarını ağırladı.

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' için toplanan komisyon bu defa emekli askerleri dinledi

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandığı hatırlatıldı.

Komisyonun 14. toplantısında, Türkiye'nin terörle mücadelesinde büyük bedel ödemiş emekli subaylar, astsubaylar, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar tarafından kurulan derneklerin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin dinlendiği aktarıldı.

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' için toplanan komisyon bu defa emekli askerleri dinledi

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantının ilk bölümünde, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Erdoğan Karakuş, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca, Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Genel Başkanı Ali Tilkici görüş ve önerilerini ifade etmiştir. Toplantının ikinci bölümünde de Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) Batman Şube Başkanı Nezahat Toprak Hasan, MEBYA-DER Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Dengiz, Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER) Genel Başkanı Mehmet Metiner, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği (PODEM) Yönetim Kurulu Üyesi Oral Çalışlar, Hak İnisiyatifi Derneği Genel Başkanı Fatma Bostan Ünsal ile Hak İnisiyatifi Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Koçer, Barış Vakfı Başkanı Hakan Temel Tahmaz ve Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD) Başkanı Mahmut Şimşek değerlendirmelerde bulunmuştur."

Komisyonun 15. toplantısının tarihinin daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

