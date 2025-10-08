Kafede 500 lira ek ödeme şartı! Bakanlık o görüntüler sonrası cezayı kesti

Ankara'da bir kafeye giden müşteri adisyonda yer alan 500 Türk lirası ilave ücreti görünce şoka uğradı. Sipariş ettiği ve 381 Türk lirası tutan içeceklerin dışında hesaba eklenen 500 liranın gerekçesini öğrenmek istediğinde 1000 liranın altındaki siparişlerde işletmenin ek 500 lira masa ücreti eklediğini öğrendi. İçeceklerini içtikten sonra mekandan ayrılmak isteyen gençler hiçbir yerde belirtilmemesine rağmen ek 500 liralık bedelin adisyona eklendiğini görünce bu anları sosyal medyadan paylaştı.

KAFEYE CEZA KESİLDİ

Sosyal medyada yayılan video sonrası Ticaret Bakanlığı ekipleri hareke geçti. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan sosyal medya hesabından açıklama yaparak işletmeye idari para cezası uygulandığını duyurdu.

İşte o açıklama:

"Dün akşam sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşım nedeniyle, gerçekleştirdiğimiz denetim sonucunda; adı geçen işletme hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Fiyat Etiketi” başlıklı 54’üncü maddesi ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 8’inci maddesine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi neticesinde idari para cezası uygulanmıştır.

Vatandaşımızın haklarını korumak ve piyasa düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."