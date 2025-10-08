Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kafede 500 lira ek ödeme şartı! Bakanlık o görüntüler sonrası cezayı kesti

Ticaret Bakanlığı, bir kafede 1000 Türk lirası altına siparişe hiçbir gerekçe olmadan 500 lira masa ücreti adı altında ek ödeme talep edilmesi sonrası cezayı kesti. Bir genç gittiği kafede kendilerinden zorla talep edilen hesabın adisyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Dikkat çeken görüntüler sonrası bakanlık gerekli işlemleri başlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 22:44

Ankara'da bir kafeye giden müşteri adisyonda yer alan 500 Türk lirası ilave ücreti görünce şoka uğradı. Sipariş ettiği ve 381 Türk lirası tutan içeceklerin dışında hesaba eklenen 500 liranın gerekçesini öğrenmek istediğinde 1000 liranın altındaki siparişlerde işletmenin ek 500 lira masa ücreti eklediğini öğrendi. İçeceklerini içtikten sonra mekandan ayrılmak isteyen gençler hiçbir yerde belirtilmemesine rağmen ek 500 liralık bedelin adisyona eklendiğini görünce bu anları sosyal medyadan paylaştı.

Kafede 500 lira ek ödeme şartı! Bakanlık o görüntüler sonrası cezayı kesti

KAFEYE CEZA KESİLDİ

Sosyal medyada yayılan video sonrası ekipleri hareke geçti. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan sosyal medya hesabından açıklama yaparak işletmeye uygulandığını duyurdu.

Kafede 500 lira ek ödeme şartı! Bakanlık o görüntüler sonrası cezayı kesti

İşte o açıklama:

"Dün akşam sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşım nedeniyle, gerçekleştirdiğimiz denetim sonucunda; adı geçen işletme hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “” başlıklı 54’üncü maddesi ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 8’inci maddesine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi neticesinde idari para cezası uygulanmıştır.

Vatandaşımızın haklarını korumak ve piyasa düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."

Kafede 500 lira ek ödeme şartı! Bakanlık o görüntüler sonrası cezayı kesti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yoğurtta bitkisel yağ, peynirde hile! Bakanlık yeni ifşa listesini açıkladı
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#kafe
#fiyat etiketi
#idari para cezası
#tüketici hakları
#Masa Ücreti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.