Vanspor Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? TFF 1. Lig mücadelesine saatler kaldı

Vanspor bugün TFF 1. Lig'in 8. hafta karşılaşmaları kapsamında Amedspor'u konuk edecek. Vanspor bu sezon TFF 1. Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 9 puan toplayan Vanspor, Amedspor karşılaşması öncesinde 13. sırada yer alıyor. Vanspor üst üste aldığı puan kayıplarının ardından Amedspor maçında kesin bir galibiyet almayı hedefliyor.

Amedspor ise ligde oynadığı 7 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 13 puan toplayan Amedspor 7. sırada yer alıyor. Amedspor geçtiğimiz hafta oynadığı Sarıyer karşılaşmasından 2-0 galibiyet ile ayrılmıştı. Amedspor, Vanspor'u deplasmanda yenerek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Vanspor - Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izleneceği merak ediliyor.

VANSPOR - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Vanspor - Amedspor maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak TRT Spor aracılığıyla izleyebilecekler.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak ise karşılaşmada Çağrı Yıldırım ve Oğuzhan Yazır görev alacak. Yakup Özhan'ın dördüncü hakem olacağı mücadelenin VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak.

VANSPOR - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 8. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Vanspor - Amedspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Vanspor galibiyet alırsa puanını 12'ye çıkartarak, 9. sıraya yerleşecek. Amedspor mücadeleden 3 puanla ayrılırsa 16 puana ulaşarak 3. sıraya yükselecek.