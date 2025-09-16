Menü Kapat
24°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

VGM burs başvuruları ne zaman? Ortaöğretim başvuru tarihleri duyuruldu

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl öğrencilere karşılıksız olarak burs veriliyor. Öğrenciler tarafından VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. VGM Ortaöğretim burs başvuru tarihlerini duyurdu.

VGM burs başvuruları ne zaman? Ortaöğretim başvuru tarihleri duyuruldu
16.09.2025
16.09.2025
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin -öğretim hayatına olmak için karşılıksız olarak her yıl burs veriliyor.

Binlerce öğrencinin faydalandığı başvurularının ne zaman başlayacağı gündem oldu.

VGM burs başvuruları ne zaman? Ortaöğretim başvuru tarihleri duyuruldu

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ortaöğretim (ilkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları 1 Ekim 2025 tarihinde başlayacak. Başvurular 15 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.

VGM burs başvuruları ne zaman? Ortaöğretim başvuru tarihleri duyuruldu

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM tarafından önlisans ve lisans öğrencilerinin faydalandığı yükseköğrenim burs başvurularının ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. VGM tarafından ilerleyen günlerde üniversite burs başvurularının başlayacağı tarihin de duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yılda aynı tarihlerde burs başvurularının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

VGM burs başvuruları ne zaman? Ortaöğretim başvuru tarihleri duyuruldu

VGM BURSU NE KADAR?

VGM tarafından 2025 Ocak ayından itibaren ortaöğretim bursu aylık olarak 1250 TL, yükseköğrenim bursu ise 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılına kadar bu ücretlerin uygulanması daha sonra burs miktarın güncellenmesi bekleniyor.

