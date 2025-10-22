Villarreal Manchester City maç sonucu! Lider durdurulamıyor

Pep Guardiola’nın yönetimindeki Manchester City, dış sahada Villarreal’i 2–0 yenerek grubundaki zirve konumunu korudu.

Maçın henüz başında City, oyunun hâkimiyetini eline geçirdi.

17. dakikada Rico Lewis’in asistinde Erling Haaland, ceza alanı içinde klas bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0–1.

İlk yarının geri kalan dakikalarında City, oyunu sabırlı biçimde yönlendirerek Villarreal’in defans dengesini sarstı.

40. dakikada Bernardo Silva’nın kafa vuruşu farkı ikiye çıkardı: 0–2.

İkinci yarıda İspanyol temsilcisi, Ayoze Perez ve Nicolas Pepe ile tehlikeler yaratsa da City savunmasını aşmayı başaramadı.

Kaleci Donnarumma, maçın son bölümlerinde yaptığı kurtarışlarla takımını oyunda tuttu.

City, son düdüğe kadar tempoyu belirledi ve karşılaşmayı hatasız biçimde tamamladı.

4. haftada Manchester City evinde Dortmund’u ağırlarken, Villarreal ise Pafos deplasmanına çıkacak.