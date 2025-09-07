Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Voleybol maçı kaç set alınca biter, kaç set oynanıyor? Voleybolda kaç mola hakkı var?

Filenin Sultanları 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadele devam ederken vatandaşlar tarafından voleybol maçı kaç set alınca biter, kaç set oynanıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Ayrıca Voleybolda kaç mola hakkı olduğu ve setin kaçta bittiği de merak ediliyor.

07.09.2025
07.09.2025
saat ikonu 16:43

'da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda tarih yazmaya devam ediyor. Finale kadar yükselerek büyük bir başarı eden Filenin Sultanları, şampiyonluk maçında ise ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede 3. set devam ederken vatandaşlar tarafından voleybol maçı kaç set alınca biter, kaç set oynanıyor sorularının cevapları merak edilmeye başlandı.

VOLEYBOL MAÇI KAÇ SET ALINCA BİTER?

Voleybol maçları 5 set üzerinden oynanıyor. 5 setten 3 tanesinde galibiyet alan takım karşılaşmanın kazananı oluyor.

Setlerde galibiyet almak için ise takımların setlerde 25 sayıya ulaşması gerekiyor. Ayrıca 25 sayıya ulaşan takımın en az iki sayı fark atması gerekiyor. Aksi durumunda 2 sayı fark atılana kadar karşılaşma uzuyor.

Ancak 4. set sonucunda karşılaşmada eşitlik varsa, 5. set 15 sayıya kadar oynanıyor. Aynı ilk 4 sette olduğu gibi 5. sette ise 15 sayıya ulaşan ve yine iki fark atan takım seti kazanır.

VOLEYBOLDA SET KAÇTA BİTER?

Voleybolda ilk dört set 25'te sona erer. Ancak 25'e ulaşan takım ile diğer takım arasında en az iki sayı fark olması gerekmektedir. Olmadığı durumlarda karşılaşma uzamaktadır. Voleybolda 5. set ise 15'te sona erer ve yine iki fark atan takım seti kazanır.

VOLEYBOLDA KAÇ MOLA HAKKI VAR?

Voleybolda her sette takımlar 2'şer mola hakkı talep edebilir. Molalar ise her zaman 30 saniye sürer. Ayrıca her takımın bir sette altı oyuncu değişikliği hakkı bulunuyor.

Ek olarak voleybolda hakem tarafından verilen teknik molalar bulunmaktadır. Teknik molalar ilk 4 sette sadece uygulanır. Bir takım 8 ve 16 sayıya ulaştığında hakem oyunu durdurarak 1 dakikalık teknik mola verebilir.

