Voleybol maçı kaç set alınca biter, kaç set oynanıyor? Voleybolda kaç mola hakkı var?

Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Finale kadar yükselerek büyük bir başarı eden Filenin Sultanları, şampiyonluk maçında ise İtalya ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede 3. set devam ederken vatandaşlar tarafından voleybol maçı kaç set alınca biter, kaç set oynanıyor sorularının cevapları merak edilmeye başlandı.

VOLEYBOL MAÇI KAÇ SET ALINCA BİTER?

Voleybol maçları 5 set üzerinden oynanıyor. 5 setten 3 tanesinde galibiyet alan takım karşılaşmanın kazananı oluyor.

Setlerde galibiyet almak için ise takımların setlerde 25 sayıya ulaşması gerekiyor. Ayrıca 25 sayıya ulaşan takımın en az iki sayı fark atması gerekiyor. Aksi durumunda 2 sayı fark atılana kadar karşılaşma uzuyor.

Ancak 4. set sonucunda karşılaşmada eşitlik varsa, 5. set 15 sayıya kadar oynanıyor. Aynı ilk 4 sette olduğu gibi 5. sette ise 15 sayıya ulaşan ve yine iki fark atan takım seti kazanır.

VOLEYBOLDA SET KAÇTA BİTER?

Voleybolda ilk dört set 25'te sona erer. Ancak 25'e ulaşan takım ile diğer takım arasında en az iki sayı fark olması gerekmektedir. Olmadığı durumlarda karşılaşma uzamaktadır. Voleybolda 5. set ise 15'te sona erer ve yine iki fark atan takım seti kazanır.

VOLEYBOLDA KAÇ MOLA HAKKI VAR?

Voleybolda her sette takımlar 2'şer mola hakkı talep edebilir. Molalar ise her zaman 30 saniye sürer. Ayrıca her takımın bir sette altı oyuncu değişikliği hakkı bulunuyor.

Ek olarak voleybolda hakem tarafından verilen teknik molalar bulunmaktadır. Teknik molalar ilk 4 sette sadece uygulanır. Bir takım 8 ve 16 sayıya ulaştığında hakem oyunu durdurarak 1 dakikalık teknik mola verebilir.