32°
Wednesday devam edecek mi? 3. sezon sabırsızlıkla bekleniyor

Wednesday 3. sezon şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor. Netflix’in en popüler yapımlarından biri olan Wednesday, ikinci sezonuyla yeniden gündeme oturdu. İlk sezonu 2022’de yayınlanan ve büyük ses getiren yapım, ikinci sezonunun da 8 bölüm halinde izleyiciyle buluşmasının ardından 3. sezon için merak uyandırdı. İşte Wednesday 3. sezon hakkında detaylar…

Wednesday devam edecek mi? 3. sezon sabırsızlıkla bekleniyor
’in ilgiyle takip edilen ikinci sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından izleyiciler gözlerini üçüncü sezona çevirdi.

WEDNESDAY 3. SEZON ÇIKACAK MI?

Wednesday dizisinin 3. sezonu için resmi onay verildi. Yönetmen Tim Burton, yaptığı bilgilendirmede üçüncü sezonun çekileceğini açıkladı. Ancak bu aşamada yayın tarihiyle ilgili kesin bir bilgilendirme yapılmadı. Dizinin resmi onay alması, hayranların beklentilerini artırırken, yeni sezonun prodüksiyon süreciyle ilgili detaylar da yakından takip ediliyor.

Wednesday devam edecek mi? 3. sezon sabırsızlıkla bekleniyor

İkinci sezonun 5, 6, 7 ve 8. bölümleri 3 Eylül tarihinde izleyiciyle buluşmuştu. İlk sezon 2022 yılında yayınlanmış, ikinci sezon ise 2025 yılında gösterime girmişti. Bu süreler dikkate alındığında, üçüncü sezonun da aynı şekilde uzun bir hazırlık sürecine ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.

Wednesday devam edecek mi? 3. sezon sabırsızlıkla bekleniyor

WEDNESDAY 3. SEZON NE ZAMAN?

Wednesday dizisinin 3. sezonu için kesin bir henüz açıklanmadı. Çeşitli kaynaklara göre, ikinci sezonun çekimlerinin 2024’te tamamlanıp 2025’te yayınlanması göz önünde bulundurulduğunda, üçüncü sezonun 2027 civarında ekranlara gelebileceği öngörülüyor.

Wednesday devam edecek mi? 3. sezon sabırsızlıkla bekleniyor

Bazı kaynaklarda ise çekimlerin 2026’nın ikinci çeyreğinde başlayabileceği bilgisi yer aldı. Prodüksiyon sürecinin karmaşıklığı nedeniyle, dizinin yeni sezonunun gecikmeli olarak izleyiciye ulaşabileceği değerlendiriliyor. Şu an için resmi bir açıklama bulunmasa da tahminler, uzun bir bekleyişin olabileceğini işaret ediyor.

Wednesday devam edecek mi? 3. sezon sabırsızlıkla bekleniyor

WEDNESDAY DEVAM EDECEK Mİ, 3. SEZON GELECEK Mİ?

Dizinin 3. sezonu için onay verilmiş durumda. Netflix, Wednesday’in üçüncü sezonu için hazırlıkları başlatırken, yayın tarihi hakkında net bir bilgi paylaşılmadı. İzleyiciler, yeni sezona dair gelişmeleri Netflix’in yapacağı resmi duyurular üzerinden öğrenebilecek.

