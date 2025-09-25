William Shatner sağlık durumu, öldü mü? Star Trek dizisinde Kaptan Kirk karakterini oynamıştı

Geçtiğimiz yıllarda Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketi ile uzay yolculuğuna çıkmasıyla gündeme gelen William Shatner hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Ünlü oyuncunun hayranları tarafından William Shatner sağlık durumu, öldü mü sorularının cevapları merak edilmeye başlandı.
ABD merkezli magazin basını TMZ'nin haberine göre 94 yaşındaki William Shatner, Los Angeles'taki evinde kan şekerinin yükseldiğini öğrendi. Kendini iyi hissetmeyen oyuncu sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
Ambulansla hastaneye götürülen ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
William Shatner, 22 Mart 1931 yılında Kanada'da dünyaya geldi. Kanada'da bulunan McGill Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ekonomi bölümünü tamamlayan William Shatner, oyunculuk kariyerine Kanada'da başladı.
Star Trek'in orijinal serisinde oynadığı Kaptan Kirk karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu. Emmy ve Altın Küre ödülü alan William Shatner, orijinal Star Trek serisinin bütün filmlerinde rol aldı.