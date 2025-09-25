Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

William Shatner sağlık durumu, öldü mü? Star Trek dizisinde Kaptan Kirk karakterini oynamıştı

Star Trek dizisnde oynadığı Kaptan Kirk karakteri ile tanınan ünlü oyuncu William Shatner hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun hastaneye kaldırılmasının ardından hayranları William Shatner sağlık durumu, öldü mü sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

William Shatner sağlık durumu, öldü mü? Star Trek dizisinde Kaptan Kirk karakterini oynamıştı
25.09.2025
Geçtiğimiz yıllarda Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketi ile uzay yolculuğuna çıkmasıyla gündeme gelen William Shatner hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ünlü oyuncunun hayranları tarafından William Shatner , öldü mü sorularının cevapları merak edilmeye başlandı.

William Shatner sağlık durumu, öldü mü? Star Trek dizisinde Kaptan Kirk karakterini oynamıştı

WİLLİAM SHATNER SAĞLIK DURUMU, ÖLDÜ MÜ?

ABD merkezli magazin basını TMZ'nin haberine göre 94 yaşındaki William Shatner, Los Angeles'taki evinde kan şekerinin yükseldiğini öğrendi. Kendini iyi hissetmeyen oyuncu sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Ambulansla hastaneye götürülen ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

William Shatner sağlık durumu, öldü mü? Star Trek dizisinde Kaptan Kirk karakterini oynamıştı

WİLLİAM SHATNER KİMDİR?

William Shatner, 22 Mart 1931 yılında Kanada'da dünyaya geldi. Kanada'da bulunan McGill Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ekonomi bölümünü tamamlayan William Shatner, oyunculuk kariyerine Kanada'da başladı.

Star Trek'in orijinal serisinde oynadığı Kaptan Kirk karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu. Emmy ve Altın Küre ödülü alan William Shatner, orijinal Star Trek serisinin bütün filmlerinde rol aldı.

