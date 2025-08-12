WSG Tirol Real Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Arda Güler oynayacak mı?

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün son maçına çıkacak. Eflatun-beyazlılar son hazırlık maçında Avusturya ekibi WSG Tirol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından WSG Tirol - Real Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri ve Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı araştırılmaya başlandı.

WSG TİROL - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Real Madrid'de karşılaşma öncesinde Jude Bellingham ve Eduarda Camavinga'nın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da bugün oynanacak olan WSG Tirol hazırlık maçında forma giyemeyecek.

WSG Tirol tarafında ise Lukas Sulzbacher ve David FAlkner sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak.

ARDA GÜLER WSG TİROL - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına gelmesiyle birlikte daha çok süre bulan milli futbolcumuz Arda Güler'in karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor. Arda Güler'in bu sezon Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid'de daha çok süre alması bekleniyor.

Arda Güler geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 49 maçta toplam 2 bin 198 dakika süre almıştı. Bu süre zarfında milli futbolcumuz 6 gol ve 11 asistlik katkı yapmıştı.

WSG TİROL - REAL MADRİD MUHTEMEL İLK 11

WSG Tirol - Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

WSG Tirol: Stejskal; Boras, Gugganig, Lawrence; Butler, Taferner, Muller, Bockle; Wels, Anselm, Sabitzer

Real Madrid: Courtois; Tchouameni, Rudiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Guler, Valverde, Carreras; Rodrygo, Mbappe, Vinicius