Yasa dışı bahis olayında kimler gözaltına alındı? 21 kişilik gözaltı listesi

11 Kasım 2024 14:23 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 16:01

İstanbul'da yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasıyla aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kimlerin gözaltına alındığı gündem oldu. Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'da yer alıyor.

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Gözaltına alınan İbrahim Yılmaz'ın adliyedeki neşeli halleri şoke etti! Gazetecilere gülerek el salladı

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Yasadışı bahis cezasının ne kadar olduğu gündemde

Son dakika | Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında! Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu

Son dakika | Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında! Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında ünlü oyuncuların ve fenomenlerin bulunduğu 23 kişiye soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bu kişilerin gözaltına alınmasına karar verildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer ikisinin ise aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Vatandaşlar tarafından gözaltına alınan sosyal medya fenomenlerinin ve ünlülerin isimleri araştırılıyor.

YASA DIŞI BAHİS OLAYINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan isimler şöyle: