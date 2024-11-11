Yasa dışı bahis olayında kimler gözaltına alındı? 21 kişilik gözaltı listesi
İstanbul'da yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasıyla aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kimlerin gözaltına alındığı gündem oldu. Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'da yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında ünlü oyuncuların ve fenomenlerin bulunduğu 23 kişiye soruşturma başlatıldı.
Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bu kişilerin gözaltına alınmasına karar verildi.
Yapılan operasyonlar sonucunda aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer ikisinin ise aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Vatandaşlar tarafından gözaltına alınan sosyal medya fenomenlerinin ve ünlülerin isimleri araştırılıyor.
YASA DIŞI BAHİS OLAYINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan isimler şöyle:
- Mehmet Ali Erbil
- Serdar Ortaç
- İbrahim Yılmaz
- Muzaffer Zorbey Erkoçkar
- Esma Sözen
- Sefa Caner Sarıçam
- Doğukan Demirtaş
- Aleksandr Menshıkov
- Umut Kahraman
- Ramiz Nurçin
- Emircan Çelik
- Emirhan Karuç
- Aleyna Göreci
- Muhammed Sümertaş
- Soner Kabakçı
- Nisa Yaren Nur Çiloğlu
- Yağmur Şifa Yaprak
- Fuat Emre Nalbant
- Atakan Efe
- Ramazan Karkin
- Batuhan Karadeniz