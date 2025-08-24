Yeni Malatyaspor Bursaspor maç sonucu kaç kaç? 8 fark attılar

2. Lig'in heyecanla beklenen ilk haftasında Bursaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Maç, futbolseverlere unutulmaz bir mücadele ve gol şöleni yaşattı.

Bursaspor, karşılaşmaya hızlı başladı ve ilk dakikalardan itibaren rakip kalede etkili oldu.

Ertuğrul Ersoy'un golüyle öne geçen Bursaspor, ardından Tayfun Aydoğan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Sertaç Çam ve Muhammet Demir'in golleriyle iyice rahatlayan Bursaspor, İlhan Depe'nin golüyle skoru 5-0'a getirdi.

Maçın sonlarına doğru Ertuğrul Ersoy, Sertaç Çam ve Muhammet Demir birer gol daha bularak skoru 8-0 yaptı.

Yeni Malatyaspor, Bursaspor karşısında varlık gösteremedi ve sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı.

Takımın -6 puanda kalması, taraftarlarını üzdü.

Bursaspor taraftarları, takımlarının deplasmandaki farklı galibiyetini coşkuyla kutladı.

Bursaspor'un bu galibiyeti, takımın moralini yükseltirken, taraftarların da şampiyonluk umutlarını artırdı.