Aktüel
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Yeni Renault Clio 2026 fiyatı ne kadar? Resmen tanıtıldı

35 yıldır Renault'nun en çok satan modeli olan Clio'nun yeni 2026 modelinin resmen tanıtılmasının ardından fiyatı ve özellikleri merak konusu oldu.

Yeni Renault Clio 2026 fiyatı ne kadar? Resmen tanıtıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
16:45
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
17:15

Renault’nun hem küresel ölçekte hem de Türkiye’de en fazla satılan modeli olan Clio yenilendi.

Clio’nun altıncı kuşağının tanıtımı Münih IAA Mobility 2025’te yapıldı.

Yeni Renault Clio 2026 fiyatı ne kadar? Resmen tanıtıldı

Bugüne dek 5 milyondan çok Clio’nun imal edildiği Bursa Oyak Renault Otomobil Tesisleri, yeni nesil Clio için de üretim üssü olacak.

Daha eğimli tavan hattı, büyük arka spoyler ve bölünmüş LED stoplar araca güçlü bir görünüş kazandırıyor.

Yeni Renault Clio 2026 fiyatı ne kadar? Resmen tanıtıldı

Ön bölümde Renault logosunu tekrar eden küçük motifler, keskin farlarla birleşerek daha sert bir ifade oluşturuyor.

Üst paketlerde 10,1 inçlik çift ekranlı iç mekân yer alıyor.

Yeni Renault Clio 2026 fiyatı ne kadar? Resmen tanıtıldı

Dizel motorlar artık tamamen tarihe karıştı. Yerine Renault’nun E-Tech tam hibrit teknolojisi geliyor.

Atkinson çevrimli 1.8 litrelik benzinli motor, iki elektrikli motorla birlikte 160 beygir güç sağlıyor.

Yeni Renault Clio 2026 fiyatı ne kadar? Resmen tanıtıldı

YENİ RENAULT CLİO 2026 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Yeni Clio, Evolution, Techno ve Esprit Alpine donanımlarıyla 2026’da yollarda olacak.

Etiket fiyatları henüz ilan edilmedi.

Türkiye'de özellikle Eco-G versiyonun yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni Renault Clio’nun Türkiye fiyatı sürpriz mi olacak?
Henüz resmi fiyat duyurulmadı ancak sektör kaynakları, yeni Clio’nun Türkiye’de segmentindeki rakiplerinden daha rekabetçi bir fiyatla satışa sunulacağını öngörüyor. Özellikle Eco-G versiyonun uygun fiyatıyla yoğun talep görmesi bekleniyor.
#Aktüel
