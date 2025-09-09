Yeni Renault Clio 2026 fiyatı ne kadar? Resmen tanıtıldı

Renault’nun hem küresel ölçekte hem de Türkiye’de en fazla satılan modeli olan Clio yenilendi.

Clio’nun altıncı kuşağının tanıtımı Münih IAA Mobility 2025’te yapıldı.

Bugüne dek 5 milyondan çok Clio’nun imal edildiği Bursa Oyak Renault Otomobil Tesisleri, yeni nesil Clio için de üretim üssü olacak.

Daha eğimli tavan hattı, büyük arka spoyler ve bölünmüş LED stoplar araca güçlü bir görünüş kazandırıyor.

Ön bölümde Renault logosunu tekrar eden küçük motifler, keskin farlarla birleşerek daha sert bir ifade oluşturuyor.

Üst paketlerde 10,1 inçlik çift ekranlı iç mekân yer alıyor.

Dizel motorlar artık tamamen tarihe karıştı. Yerine Renault’nun E-Tech tam hibrit teknolojisi geliyor.

Atkinson çevrimli 1.8 litrelik benzinli motor, iki elektrikli motorla birlikte 160 beygir güç sağlıyor.

YENİ RENAULT CLİO 2026 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Yeni Clio, Evolution, Techno ve Esprit Alpine donanımlarıyla 2026’da yollarda olacak.

Etiket fiyatları henüz ilan edilmedi.

Türkiye'de özellikle Eco-G versiyonun yoğun ilgi görmesi bekleniyor.