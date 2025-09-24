Yurt Time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Başvurular bugün sona erecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen KYK Yurt Time projesinin başvuruları 22 Eylül 2025 tarihinde başladı. Açıklanan bilgilere göre başvurular bugün (24 Eylül 2025 Çarşamba) sona erecek.

Başvuruların sona ermesine saatler kala öğrenciler tarafından Yurt Time başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı.

YURT TİME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK Yurt Time başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl başvuru sonuçları 26 Eylül tarihinde açıklanmıştı. 2023 yılında ise başvurular 3 Ekim tarihinde duyurulmuştu. Bu yıl ise eylül ayının sonunda veya ekim ayının başında başvuru sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

KYK YURT TİME ÜNİVERSİTEYE 1. SINIFLAR BAŞVURABİLİYOR MU?

KYK Yurt Time projesine üniversiteye yeni başlayan öğrenciler başvuramıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanan bilgilere göre projeye birinci sınıfın ikinci dönemi veya daha üst sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvuru yapabiliyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında yurtta resmi kaydının bulunması gerekiyor. Ayrıca başvurular değerlendirilirken öğrencinin akademik başarısı ve burs/kredi durumu dikkate alınıyor.