Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yurt Time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Başvurular bugün sona erecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurtlarında kalan öğrencilere yönelik başlatılan Yurt Time projesinin başvurular bugün sona eriyor. Başvurularını tamamlayan adaylar tarafından KYK Yurt Time başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yurt Time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Başvurular bugün sona erecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 12:09

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen KYK Yurt Time projesinin başvuruları 22 Eylül 2025 tarihinde başladı. Açıklanan bilgilere göre başvurular bugün (24 Eylül 2025 Çarşamba) sona erecek.

Başvuruların sona ermesine saatler kala öğrenciler tarafından Yurt Time başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı.

Yurt Time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Başvurular bugün sona erecek

YURT TİME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK Yurt Time başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl başvuru sonuçları 26 Eylül tarihinde açıklanmıştı. 2023 yılında ise başvurular 3 Ekim tarihinde duyurulmuştu. Bu yıl ise eylül ayının sonunda veya ekim ayının başında başvuru sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

Yurt Time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Başvurular bugün sona erecek

KYK YURT TİME ÜNİVERSİTEYE 1. SINIFLAR BAŞVURABİLİYOR MU?

KYK Yurt Time projesine üniversiteye yeni başlayan öğrenciler başvuramıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanan bilgilere göre projeye birinci sınıfın ikinci dönemi veya daha üst sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvuru yapabiliyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında yurtta resmi kaydının bulunması gerekiyor. Ayrıca başvurular değerlendirilirken öğrencinin akademik başarısı ve /kredi durumu dikkate alınıyor.

ETİKETLER
#üniversite öğrencileri
#burs
#Öğrenci Yurtları
#Kyk Yurt Time
#Kyk Başvurusu
#Yurt Başvurusu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.