Zengezur Koridoru ne zaman açılacak, nedir?

Zengezur Koridoru, Hazar Denizi'ni Akdeniz ve Karadeniz'e bağlayan, Azerbaycan'ın ana topraklarını Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile birleştiren bir ulaşım projesidir.

Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın ana topraklarını, ona ait olan ancak ayrı konumda bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile kara ve demiryolu bağlantısıyla doğrudan bağlamayı amaçlar.

Bu bağlantı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü pekiştirecek ve bölgedeki ulaşım altyapısını iyileştirecektir.

Koridorun hayata geçirilmesiyle, Türkiye üzerinden Akdeniz'e ve Avrupa'ya erişim kolaylaşacak, Türk dünyasının Orta Asya, Çin ve Avrupa gibi geniş bir coğrafyada transit ulaşım ve ticaret ağlarına katılımı sağlanacaktır.

Bu durum, bölge ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonu artırarak ticaret yollarını kısaltıp maliyetleri düşürecektir.

Zengezur Koridoru'nun geçtiği bölgeler, hem Azerbaycan hem de Türkiye'de ekonomik olarak gelişmeye açık alanlardır.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bu bölgelerde ekonomik canlanma, yeni iş imkanları ve yatırımlar beklenmektedir.

Koridor, Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki ulaşım süresini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak ticaretin artmasına olanak tanıyacaktır.

Bu durum, Türkiye ile Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticareti kolaylaştıracak, bölge ülkeleri arasında yeni işbirliklerinin doğmasına zemin hazırlayacaktır.