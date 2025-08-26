Avustralya'da polise silahlı saldırı: 2 memur öldü, 1'i yaralandı

Avustralya'da Porepunkah kasabasında bir silahlı saldırgan, yerel saat ile 10.30 sıralarında 2 polis memurunu öldürdü, 1 memuru yaraladı. Bölgeye birçok polis aracı, bir zırhlı araç, helikopter ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, olay yeri yakınlarındaki belediye tesisleri kapatıldı, bir ilkokul ise içindeki öğrencilerle birlikte kapılarını kilitledi.

İNSAN AVI BAŞLATILDI

Okul Müdürü Jill Gillies, "Okul yakınlarında bir acil durum olduğuna ilişkin ihbar aldık. Çocuklar için birçok film ve eğlence içeriğimiz var, polisten gelen talimatlara uymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Gillies, ilerleyen saatlerde okula yakın ikamet eden çocukların evlerine gidebileceğini ancak uzak adreslerde kalan çocukların bir süre daha okulda kalacağını aktardı. Porepunkah Havaalanı da devam eden acil durum nedeniyle sivil kullanıma kapatıldı. Saldırgan için insan avı başlatıldı.

2 POLİSİ ÖLDÜRDÜ, BİRİNİ YARALADI

Victoria Eyaleti Polis Teşkilatı Emniyet Müdürü Mike Bush açıklamasında, "Porepunkah'da saat 10.30 sıralarında 10 polis memuru bir arama emrini uygulamak üzere adrese intikal etti. Saldırganın ateş açması sonucu 2 memur olay yerinde hayatını kaybetti, bir memur ise ağır yaralandı ve hastanedeki tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

HALKA 'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

Diğer memurların yara almadığını aktaran Emniyet Müdürü Bush, olayın hala devam ettiğini belirterek, "Sorumlu kişiyi tutuklamak için bütün uzman kaynakları bölgeye sevk ettik, bu kişi şu an aranıyor" dedi. Emniyet Müdürü Bush açıklamasında bölge halkını da uyararak şu ifadeleri kullandı:

"Yakınlardaki kırsal kesimlerde bulunan vatandaşlara, bu kişiyi tutuklayacağımızı ve bölgede güvenliği sağlayacağımızı bir kez daha temin etmek istiyorum. Operasyon sonlanana kadar evinizde kalmanızı ve dışarı çıkmamanızı rica ediyoruz.''

Emniyet Müdürü Bush, açıklamasının ardından olay yerindeki birliklerin yanına gideceğini ve suçluyu arama çalışmalarına destek vereceğini belirtti.

Victoria Eyaleti Ambulans Servisi tarafından yapılan bir açıklamada konuya ilişkin detay verilmeden, "Sağlık çalışanları, vücudunun alt kısmından ciddi şekilde yaralanan bir kişiyi tedavi etti ve durumu stabil bir şekilde helikopterle sevk etti" ifadeleri kullanıldı.

BAŞBAKAN'DAN TAZİYE MESAJI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese açıklamasında, açıklanabilecek daha fazla gerçek ortaya çıktığında halkın bilgilendirileceğini aktararak "Dualarımız, her gün görev başındaki polislerle. Bu üniformayı giyen kişiler her gün risk alıyorlar" ifadelerini kullandı.

KENDİNİ 'BAĞIMSIZ VATANDAŞ' OLARAK TANIMLIYOR

Bazı Avustralya basın kuruluşları ise şüpheli saldırganın kendisini, "Avustralya hükümeti ve yasalarına tabi olmadığını düşünen bir bağımsız vatandaş" olarak tanımladığını ve öne sürdü. Avustralya Federal Polisine göre bu kişiler onlarca yıldır ülkedeki varlıklarını sürdürüyor. Polis daha önce söz konusu "bağımsız vatandaşların" bir tehlike teşkil etmediğini belirtmiş olsa da, COVID-19 pandemi döneminde yetkililere duyulan güvensizliğin artması ile son yıllarda bu düşüncelerin Avustralya'da artışa geçtiği düşünülüyor.