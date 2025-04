'Basit bir diş ağrısı' ölüme çok yaklaştırdı! Artık herkesi uyarıyor

James Alexander Thomas, 5 gün boyunca diş ağrısı çekti ardından yanakları ve çenesi şişmeye başladı. 40 yaşındaki adama yirmilik dişinin iltihaplandığı ve antibiyotik kullanması gerektiği söylendi.

''DİŞ YÜZÜNDEN ŞİŞLİK VAR SANDIM''

Thomas, "Sadece küçük bir diş ağrısıyla başladı, yanaklarım biraz şişmişti. Yaklaşık dört beş gün sonra diş doktoruna gittim ve bana bazı antibiyotikler yazdılar. Antibiyotiklerin işe yaramasını bekliyordum. Sonraki birkaç gün içinde yanağım ve çenem şişmeye başladı ama kendimi iyi hissediyordum. Sadece diş yüzünden yüzümün şiştiğini düşünüyordum. Bu noktada ağzımın arkasından irin geliyordu ve bu bana biraz rahatlama sağladı." diyerek yaşadıklarını anlattı.

''ÖLÜME ÇOK YAKLAŞTIN!''

Thomas'ın yüzündeki şişlik giderek artınca hastaneye koştu ve burada doktorlar ona ölüme çok yaklaştığını söylediler. Acil ameliyata alınan Thomas'ın çenesindeki sıvı boşaltıldı, yirmilik dişi çekildi, ameliyat saatler sürdü. Doktorlar, ameliyat sırasında doğru gitmeyen bir şeyler olursa ömür boyu solunum tüpü kullanmak zorunda kalacağını söyledi.

''MUTLAKA YARDIM ALIN!''

The Sun'ın haberine göre Thomas, "Bana ölmek üzere olduğumu söylediler, o zamanlar çok korkmuştum, her şey çok hızlı oldu. Hastaneden çıktıktan sonra her şeyin farkına vardım." dedi. Şimdilerde sağlığına kavuşan Thomas, artık herkesi uyarıyor. Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştıklarında mutlaka yardım almaları konusunda uyaran Thomas, ''Bir diş nedeniyle bunları yaşayacağımı düşünmezdim. Biz erkeklerin her şeyin yoluna gireceğini ve doktora veya diş doktoruna gitmemize gerek olmadığını düşünmesi tipik bir durumdur. Ben ve tüm erkeklerin yardım arama konusunda daha iyi olmamız gerekiyor.'' dedi.