Bastonuna yaslana yaslana banka soydu! Görenler şoke oldu

ABD'nin Louisiana eyaletinde akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı. Polis, geçtiğimiz günlerde elinde baston, boynunda ise boyunluk olan ve yürümesi aksayan garip giyimli bir adamın bankaya gelerek, "açıklanmayan miktarda nakit" alarak olay yerinden kaçtığını ifade etti.

New Orleans şehrinin hemen dışında yer alan sakin bir ilçe olan Slidell'deki polis memurları, 7 Kasım'da kapanış saatinden kısa bir süre önce soyulan bir Fidelity Bank şubesindeki güvenlik kayıtlarını incelerken şoke oldular.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde uzun boylu bir adamın dramatik bir şekilde aksayarak bankaya girdiği görülüyor. Görüntülere göre, kendisine çok kısa gelen bir bastona yaslanmış ve bacaklarından birini bükmemeye özen gösteriyordu.

"BANKA ÇALIŞANINA NOT UZATTI"

Videoya göre adam gri bir eşofman, büyük siyah bir şapka, güneş gözlüğü, tıbbi bir yüz maskesi ve şeffaf bir bel çantası giyiyordu. Tuhaf kıyafetine bir de boyunluk eklemişti.

Slidell Polis Departmanı Facebook'ta yayınladığı basın bülteninde, iddia edilen hırsızın banka çalışanına doğru sendeleye sendeleye gittiğini ve "bunun bir soygun olduğunu" belirten bir not uzattığını yazdı.

Gişe görevlisi, şüphelinin kolayca bel çantasına attığı "belirtilmemiş miktarda nakit"i tezgaha bıraktı. Parayı güvence altına alan adam, dönüp kapıdan çıktı; yaralı hareketini tamamen terk etmişti.

Bankanın dışındaki güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin sokaktan koşarak uzaklaşıp yakındaki bir mahalleye girdiği görülüyor.

Slidell Polis Departmanı, şüpheliyi K-9 ünitesi kullanarak takip etmeye çalıştıklarını ancak "bir araçla bölgeden kaçmış olabileceğine inandıklarını" yazdı.

"AKADEMİ ÖDÜLÜ KAZANABİLİR"

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen birçok vatandaş, şüphelinin yüklü miktardaki parayı ne kadar kolay çalabildiğini görünce şaşkına döndü.

Bir kullanıcı, Facebook'taki paylaşıma yaptığı yorumda, "Komik ama bir yandan da komik değil! Bu adam kesinlikle akademi ödülü kazanabilir!!!" ifadelerine yer verdi.

Bir diğeri ise "Böyle durumlar için bir miktar sinema filmi parasını yakınlarda saklamaları gerekiyor " önerisinde bulundu.

Üçüncü bir yorumcu ise, "Engelli etiketiyle içeri giriyor, kros takımındaki gibi otoparkta koşuyor," diye ekledi.