Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Bastonuna yaslana yaslana banka soydu! Görenler şoke oldu

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir adam bastonla girdiği bankadan koşarak çıktı. Bankaya bastonla ve topallayarak giren garip kıyafetli adam, banka çalışanına not uzattı. Banka çalışanının notu görmesiyle miktarı bilinmeyen bir parayı garip kıyafetli bastonlu adama verdiği güvenlik kameralarına yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 10:14

ABD'nin eyaletinde akıllara durgunluk veren bir yaşandı. Polis, geçtiğimiz günlerde elinde baston, boynunda ise boyunluk olan ve yürümesi aksayan garip giyimli bir adamın bankaya gelerek, "açıklanmayan miktarda nakit" alarak olay yerinden kaçtığını ifade etti.

New Orleans şehrinin hemen dışında yer alan sakin bir ilçe olan Slidell'deki polis memurları, 7 Kasım'da kapanış saatinden kısa bir süre önce soyulan bir Fidelity Bank şubesindeki güvenlik kayıtlarını incelerken şoke oldular.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde uzun boylu bir adamın dramatik bir şekilde aksayarak bankaya girdiği görülüyor. Görüntülere göre, kendisine çok kısa gelen bir bastona yaslanmış ve bacaklarından birini bükmemeye özen gösteriyordu.

Bastonuna yaslana yaslana banka soydu! Görenler şoke oldu

"BANKA ÇALIŞANINA NOT UZATTI"

Videoya göre adam gri bir eşofman, büyük siyah bir şapka, güneş gözlüğü, tıbbi bir yüz maskesi ve şeffaf bir bel çantası giyiyordu. Tuhaf kıyafetine bir de boyunluk eklemişti.

Slidell Polis Departmanı Facebook'ta yayınladığı basın bülteninde, iddia edilen hırsızın banka çalışanına doğru sendeleye sendeleye gittiğini ve "bunun bir soygun olduğunu" belirten bir not uzattığını yazdı.

Gişe görevlisi, şüphelinin kolayca bel çantasına attığı "belirtilmemiş miktarda nakit"i tezgaha bıraktı. Parayı güvence altına alan adam, dönüp kapıdan çıktı; yaralı hareketini tamamen terk etmişti.

Bankanın dışındaki güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin sokaktan koşarak uzaklaşıp yakındaki bir mahalleye girdiği görülüyor.

Slidell Polis Departmanı, şüpheliyi K-9 ünitesi kullanarak takip etmeye çalıştıklarını ancak "bir araçla bölgeden kaçmış olabileceğine inandıklarını" yazdı.

Bastonuna yaslana yaslana banka soydu! Görenler şoke oldu

"AKADEMİ ÖDÜLÜ KAZANABİLİR"

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen birçok vatandaş, şüphelinin yüklü miktardaki parayı ne kadar kolay çalabildiğini görünce şaşkına döndü.

Bir kullanıcı, Facebook'taki paylaşıma yaptığı yorumda, "Komik ama bir yandan da komik değil! Bu adam kesinlikle akademi ödülü kazanabilir!!!" ifadelerine yer verdi.

Bir diğeri ise "Böyle durumlar için bir miktar sinema filmi parasını yakınlarda saklamaları gerekiyor " önerisinde bulundu.

Üçüncü bir yorumcu ise, "Engelli etiketiyle içeri giriyor, kros takımındaki gibi otoparkta koşuyor," diye ekledi.

Bastonuna yaslana yaslana banka soydu! Görenler şoke oldu
ETİKETLER
#soygun
#louisiana
#Eşyalar
#Bankaya Soygun
#Gözaltına Alınmadı
#Garip Giysili Adam
#Security Cameras
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.