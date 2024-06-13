Elon Musk'ın dev maaş paketi onaylandı! Tazminat paketi ve bonuslar dudak uçuklattı
Elon Musk'ın 56 milyar dolarlık hisse senedi opsiyon paketi genel kurulda onaylandı. Tesla CEO’su Musk’un maaş paketi dudak uçuklattı. Elon Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda maaş paketini geniş marjlarla onaylamak için hissedarların oy kullandıklarını belirtti.
Elon Musk 56 milyar dolarlık bonus kazandı. Musk’un 56 milyar dolarlık maaş paketi dudak uçuklattı.
Elon Musk’un maaşını ve emeklilik haklarını içeren paket genel kurulda oya sunuldu.
Musk’ın tazminat ve bonus içeren maaş paketi detayları da belli oldu.
ELON MUSK'A 56 MİLYAR DOLARLIK MAAŞ
13 Haziran 2024 tarihinde Musk’un 56 milyar dolarlık maaş paketi onay aldı.
AFP’deki habere göre, Tesla’nın hissedarları, şirketin CEO’su Musk’ın 56 milyar dolarlık maaş paketini onay verdi.
Musk, oylamanın sonucunu sosyal medya platformu X’te paylaştı.
Musk, oy kullananlara teşekkür etti.
Musk’ın dev maaş ödeme paketi onaylandı ancak süreç son bulmadı.
Oylamanın onaylansa da resmi sonuçlar bugün içinde açıklanacak. Kararda sürpriz beklenmiyor.
Musk yaklaşık 304 milyon adet Tesla hissesini, tanesi 23.3 dolardan satın alma hakkına sahip olacak. Musk’ın şirketteki hissesi ise yüzde 20’ye yükselecek.