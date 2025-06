İstanbul'daki zirve dış basında: Rusya ve Ukrayna'nın talepleri arasında uçurum var, Putin taktik yapıyor

Rusya ve Ukrayna için bir kez daha barışın adresi İstanbul oldu. Dün iki tarafın da heyetleri Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi ve görüşmeden esir takası anlaşması çıktı. Türkiye'deki zirve dış basın tarafından anbean takip edildi. Dış basın zirvenin ardından gelişmeleri de aktardı.

''CEZALANDIRICI ŞARTLAR''

İngiltere merkezli The Financial Times (FT), Rusya ve Ukrayna görüşmelerinde ateşkes şartları konusunda birbirinden çok uzak olduğunu yazdı. Rusya'nın neredeyse Kiev'in tamamını kontrol altına almak istediği şartlar sunduğu belirtilirken Ukrayna'nın ABD'nin daha fazla görüşmelere katılması talebinin reddedildiği ifade edildi.

İngiliz haber ajansı Reuters, zirvenin, Ukrayna'nın büyük saldırısının ardından gerçekleştiğine dikkat çekti. Haberde, ABD'nin ve İngiltere'nin saldırıdan haberi olmadığı belirtildi. Reuters, Rusya’nın Ukrayna ile barış görüşmelerinde “cezalandırıcı şartlar” ortaya koyduğu değerlendirmesini yaptı.

''İKİ TARAFIN TALEPLERİ BİRBİRİNDEN ÇOK UZAK''

Fransa'nın Euronews haber sitesi, ''İstanbul’da bir saatten biraz daha uzun süren doğrudan görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna, karşı taraftan talep ettikleri konusunda birbirinden çok uzak olmayı sürdürdü. Kiev ve Moskova arasındaki ikinci tur görüşmeler Rusya’nın Ukrayna’yı topyekun işgalini sona erdirmeye yaklaşmasa da her iki tarafın da nerede durduğu ve birbirlerinden tam olarak ne talep ettikleri konusunda daha fazla detay verdi.'' yorumunda bulundu.

''SİLAHLAR SUSTURULMADI''

ABD merkezli Politico, geniş çağlı esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını fakat ''Silahlar susturulmadı'' ifadelerine yer verdi. Haberde, Rusya'nın sunduğu şartlarla Ukrayna'nın egemenliğinden vazgeçmesinin istendiği belirtildi.

''KİLİT ŞARTLAR SAVAŞI DURDURMAZ''

ABD merkezli The Associated Press (AP) haber ajansı, ''Barış umutları düşük'' değerlendirmesinde bulundu. ABD’nin öncülüğünde her iki tarafın da ateşkesi kabul etmesi yönündeki çabaların şu ana kadar başarısız olduğu belirtildi. Haberde ayrıca “Her iki ülkeden üst düzey yetkililerin son yorumları, savaşı durdurma konusundaki kilit şartlar açısından birbirinden çok uzak olmayı sürdürüyor” denildi.

''GÖRÜŞMELER PUTİN İÇİN TAKTİKSEL BİR OYUN''

Almanya'nın siyaset dergisi Der Spiegel ise Rusya'nın Ukrayna'ya 'teslim olma paketi' teklif ettiğini yazdı. Haberde ''Kiev'in Rus hava üslerine yaptığı muhteşem saldırının ardından Ukraynalılar ve Ruslar İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi. İlerleme mütevazı: Toplantı temelde farklı bir amaca hizmet ediyor'' ifadeleri kullanıldı. Zirveyi yorumlayan Ukraynalı siyaset bilimci Volodimir Fesenko ise şunları söyledi:

''Rusya’nın tekliflerinde en ufak bir uzlaşma belirtisi dahi yok… Putin, Ukrayna’ya karşı tam bir zafer olmasa da en azından kendi şartlarına göre bir barış elde etmeyi umarak savaşa devam etmeye güveniyor. Putin için barış görüşmelerinin şu anda her şeyden önce ABD Başkanı Donald Trump ile taktiksel bir oyun. Putin, Trump ile bir müzakere perspektifini, onunla büyük bir anlaşma olasılığını korumak istiyor.''