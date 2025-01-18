Petrol fiyatları 4 haftadır aralıksız yükseliyor

18 Ocak 2025 11:43 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 11:43

ABD'nin Rus enerji ticaretine yönelik yaptırımları petrol arzında endişe oluşturuken, Brent petrol haftayı %1,3 yükselişle kapattı. Çin'deki düşük talep ve ABD'de artan soğuk hava koşulları piyasaları hareketlendirdi.

Petrol fiyatları haftanın son işlem gününde düşüş gösterse de art arda dördüncü haftayı kazançla kapattı. ABD’nin Rus enerji ticaretine yönelik yeni yaptırımları, petrol arzında sıkıntı endişelerini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 80,79 dolardan işlem gördü ve günlük %0,6 düşüş kaydetti. Ancak haftalık bazda %1,3 değer kazandı. ABD​ ham petrolü ise %1 düşüşle 77,88 dolara geriledi ancak haftalık kazancı %1,7 oldu.

RUSYA​ YAPTIRIMLARI VE ARZ ENDİŞELERİ

ABD'nin geçtiğimiz hafta Rus petrol üreticileri ve tankerlerine yönelik geniş çaplı yaptırımları, Avrupa, Hindistan ve Çin'de arz sıkıntısı yaratma endişesi doğurdu. Price Futures Group’tan kıdemli analist Phil Flynn, “Rusya'ya yönelik yaptırımlar, bu bölgelerde arz sıkışıklığına neden oluyor” dedi.

Yeni yaptırımların, pazartesi günü Beyaz Saray’a dönmesi beklenen Donald Trump’ın politikalarıyla daha da sıkılaşabileceği belirtiliyor. Trump’ın Hazine Bakanı olarak düşündüğü isim, Rus petrolüne yönelik daha sert yaptırımlara hazır olduğunu açıkladı.

KÜRESEL PETROL TALEBİNE DAİR İŞARETLER

ABD’nin dünyanın en büyük ekonomisi olarak enflasyonun düşüşe geçtiğini gösteren verileri, faiz indirim beklentilerini artırdı ve petrol talebine destek verdi. Ayrıca dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'den gelen veriler de yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Çin ekonomisi geçen yıl %5 büyüyerek hükümetin hedefini yakaladı. Ancak 2024’te petrol rafinerilerinin işlem hacmi, pandemi yılı 2022 hariç, son 20 yılın en düşük seviyesine indi. Bu durum, düşük yakıt talebi ve daralan kar marjlarının etkisiyle gerçekleşti.

HUSİLER VE KIZILDENİZ’DEKİ KRİZ

Petrol fiyatlarını etkileyen bir diğer gelişme, Yemen’in Husiler tarafından Kızıldeniz’deki gemilere yapılan saldırılarda olası bir duraklama beklentisi oldu. Gazze’deki ateşkes anlaşması sonrası Husilerin saldırılarının durabileceği ifade ediliyor. Bu saldırılar, gemilerin Güney Afrika üzerinden daha uzun ve maliyetli rotalar izlemesine neden olmuştu.

ABD’DE SOĞUK HAVA VE ÜRETİM

ABD’de bu hafta başlayan kutup soğuklarının, ısınma yağı talebini artıracağı ve bazı üretim operasyonlarını etkileyebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan ABD’de petrol kuyusu sayısı bu hafta iki düşüşle 478’e geriledi. Bu, gelecekteki üretim için bir gösterge olarak değerlendiriliyor.