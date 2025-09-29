Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Murat Makas

Petrol zengini ülkede elektrik krizi! 85 milyondan fazla kişi erişemiyor

Petrol zengini Afrika ülkesi Nijerya'da 85 milyondan fazla vatandaş elektriğe erişemiyor. Ülkede jeneratör kullanımı milyarlarca dolara mal oluyor.

Petrol zengini ülkede elektrik krizi! 85 milyondan fazla kişi erişemiyor
Afrika'nın en kalabalık ülkesinde milyonlarca insan elektrik kriziyle karşılaştı. Petrol zengini 'da 85 milyondan fazla kişinin elektriğe erişemediği bildirildi.

Nijerya Temsilciler Meclisi Başkanı Tajudeen Abbas, başkent Abuja'da düzenlenen "Üçüncü Teknoloji Ekosistemi Diyalog Zirvesi"nde konuştu. Nijerya'nın krizinin derinleştiğini belirten Abbas, ülkede 85 milyondan fazla kişinin elektriksiz yaşadığını dile getirdi.

Petrol zengini ülkede elektrik krizi! 85 milyondan fazla kişi erişemiyor

JENERATÖR YILDA 22 MİLYAR DOLAR ZARAR VERİYOR

Abbas, 60 milyondan fazla küçük ve çevreyi kirleten jeneratörün kullanıldığını, bunun ülkeye yılda yaklaşık 22 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

Ulusal Meclisin yenilenebilir enerjiye geçiş, yeşil istihdam yaratma ve kapsayıcı enerji politikaları konularında kararlı olduğunu vurgulayan Abbas, ", yalnızca sektörel bir müdahale değil ulusal kalkınma stratejisi olmalıdır." dedi.

Petrol zengini ülkede elektrik krizi! 85 milyondan fazla kişi erişemiyor

ELEKTRİĞE KAVUŞTULAR

Abbas, Ulusal Meclisin son bir yılda Kırsal Elektrifikasyon Ajansı (REA) ile işbirliği içinde çeşitli projeleri hayata geçirdiğini, okulların, sağlık merkezlerinin, küçük işletmelerin ve hanelerin elektriğe kavuşturulduğunu ifade etti.

Yenilikçi finansman modellerinin önemine dikkat çeken Abbas, "Yerel, esnek ve karma finansman çözümleri olmadan yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak mümkün değil." diye konuştu.

