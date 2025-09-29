Nijerya'da çeteden silahlı saldırı: 12 ölü

Afrika ülkesi Nijerya bir kez de silahlı saldırıyla sarsıldı. Ülkenin batısındaki Kwara eyaletinde düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

ORMANDAN GELEN ÇETE ÜYELERİ ATEŞ AÇTI

Kwara Eyaleti Sözcüsü Adetoun Ejire-Adeyemi, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Sözcü, eyaletin Ogba-Ayo bölgesindeki ormandan gelen silahlı çete üyelerinin çevreye ateş açtığını belirtti.

12 KİŞİ CAN VERDİ

Saldırıda 11 yerel güvenlik görevlisi ile bir bölge liderinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Ejire-Adeyemi, saldırıya ilişkin soruşturma başladığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.