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 | Berrak Arıcan

Yeni deprem türü keşfedildi: Bu kez insan yapımı, yavaş ve sessiz

Bilim insanları, tipik sismik olaylardan daha yavaş ve daha uzun süre zemini sallayan yeni bir deprem türü tespit etti. Bu deprem bilinenin aksine sessiz ve insan yapımı...

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Yeni deprem türü keşfedildi: Bu kez insan yapımı, yavaş ve sessiz
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 09:47

Batı Kanada'da yeni bir deprem türü keşfedildi. Petrol ve gaz için hidrolik kırılma sırasında kaydedilen depremler, insan yapımı olarak kayıtlara geçti. Hızlı hareket eden kırılma ve hızlı enerji salınımı gibi olağan kuralları takip etmek yerine, bu olaylar daha kademeli olarak gerçekleşiyor. Araştırmacılar, bu yavaş kırılmanın, güçlü sismik enerji salmayan bir fay boyunca hareket türü olan asismik kayma olarak bilinen az anlaşılan bir süreçle bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Yeni deprem türü keşfedildi: Bu kez insan yapımı, yavaş ve sessiz

TİPİK DEPREMLERDEN FARKLI

Kanada Jeoloji Araştırması, Ruhr Üniversitesi ve McGill Üniversitesi’nden araştırmacıların ortak çalışmasında, hidrolik kırılma işlemi sırasında 350'ye yakın deprem gözlemlendi. Ancak bu olayların yaklaşık %10'u tipik depremlerden oldukça farklıydı. Bu depremlerde dalga formları da değişiklik gösteriyordu. Sarsıntılar uzun sürüyor, daha yumuşak sismik dalgalar var, enerji ise volkanik bölgelerde olduğu gibi düşük frekanslı.

Yeni deprem türü keşfedildi: Bu kez insan yapımı, yavaş ve sessiz

ZEMİN SARSILMAYA DEVAM EDİYOR

Thebrighterside.news'in haberine göre, bu depremlere, "Hibrit Frekanslı Dalga Formlarına Sahip Depremler" (EHW) adı verildi. Normalde 1.5 büyüklüğündeki bir deprem 7 saniyede yatışırken, aynı büyüklükteki bir EHW 10 saniyeden fazla sürerek zemini sarsmaya devam ediyor.

Bulgular, sarsıntıların 'asismik kayma' adı verilen, güçlü enerjisiz bir şekilde yavaş ve sessiz hareketle bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor.

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ETİKETLER
#deprem
#Hidrolik Kırılma
#Asismik Kayma
#Düşük Frekanslı Dalgalar
#Ehw
#Dünya
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