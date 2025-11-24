Süper Lig’de gol kralı kim? Zirve yarışındaki isimler

2025-2026 sezonunun hızlı şekilde ilerlediği Trendyol Süper Lig’de, gol krallığı mücadelesinde büyük bir çekişme yaşanıyor.

Ligin ilk haftalarından beri form düzeyini yukarı taşıyan golcüler, hem takımlarına puanlar kazandırıyor hem de bireysel başarıya koşuyor.

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı Ebere Paul Onuachu ile RAMS Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov, 8'er golle zirveyi paylaşıyor.

Galatasaraylı Mauro Icardi, bu yıl da krallık yarışında iddiasını koruyor.

Attığı 7 golle üçüncü sırada bulunan Arjantinli yıldız, özellikle önemli maçlarda gösterdiği bitiricilikle takımının hücumdaki en kritik gücü olmaya devam ediyor.

TÜMOSAN Konyaspor’dan Mehmet Umut Nayir, 6 golle en skorer yerli futbolcu olarak dikkat çekerken, Barış Alper Yılmaz ve Kocaelispor’un santrforu Tayfur Bingöl, attıkları 4’er golle listeye adlarını yazdıran diğer yerli oyuncular arasında.

Gol krallığında sıralama şöyle: