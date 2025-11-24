Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Erdem Avsar

Süper Lig'de gol kralı kim? Zirve yarışındaki isimler

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu gol krallığı yarışında tepe alevlendi. Onuachu ve Shomurodov 8'er golle liderlikte yer alırken, Icardi takibi sürdürmeye devam ediyor.

Süper Lig'de gol kralı kim? Zirve yarışındaki isimler
24.11.2025
24.11.2025
saat ikonu 00:37

2025-2026 sezonunun hızlı şekilde ilerlediği ’de, gol krallığı mücadelesinde büyük bir çekişme yaşanıyor.

Ligin ilk haftalarından beri form düzeyini yukarı taşıyan golcüler, hem takımlarına puanlar kazandırıyor hem de bireysel başarıya koşuyor.

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı Ebere Paul Onuachu ile RAMS Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov, 8'er golle zirveyi paylaşıyor.

Süper Lig’de gol kralı kim? Zirve yarışındaki isimler

Galatasaraylı , bu yıl da krallık yarışında iddiasını koruyor.

Attığı 7 golle üçüncü sırada bulunan Arjantinli yıldız, özellikle önemli maçlarda gösterdiği bitiricilikle takımının hücumdaki en kritik gücü olmaya devam ediyor.

TÜMOSAN Konyaspor’dan Mehmet Umut Nayir, 6 golle en skorer yerli futbolcu olarak dikkat çekerken, Barış Alper Yılmaz ve Kocaelispor’un santrforu Tayfur Bingöl, attıkları 4’er golle listeye adlarını yazdıran diğer yerli oyuncular arasında.

Süper Lig’de gol kralı kim? Zirve yarışındaki isimler

Gol krallığında sıralama şöyle:

  • Ebere Paul Onuachu Trabzonspor 8
  • Eldor Shomurodov Başakşehir 8
  • Mauro Icardi Galatasaray 7
  • Mehmet Umut Nayir Konyaspor 6
  • Youssef En-Nesyri Fenerbahçe 6
  • Anderson Souza Fenerbahçe 5
  • Carl Johan Holse Samsunspor 5
  • Felipe Augusto Trabzonspor 5
  • German Onugkha Kayserispor 5
  • Juan Santos Göztepe 5
  • Kevin Bakumo-Abraham Beşiktaş 5
  • Pape Habib Gueye Kasımpaşa 5
  • Rafael Silva Beşiktaş 5
