Yürüyüş sırasında kayboldu! 10 gün dağda hayat mücadelesi verdi, umutlar tükenirken bulundu

24 Haziran 2024 11:45 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 12:25

Kuzey Kaliforniya dağlarında kaybolan 34 yaşındaki Lukas McClish, 10 gün sonra canlı olarak bulundu. ABD'nin engebeli bölgelerinde deneyimli bir yürüyüşçü olarak bilinen McClish, yürüyüşe çıkarken yanına sadece birkaç malzeme aldı.

McClish, KGO-TV'ye "Bir pantolon, yürüyüş ayakkabılarım ve şapkamla ayrıldım. Bir el fenerim ve katlanır bir makasım vardı; hepsi bu kadardı" dedi. Genç adami kaybolduktan 5 gün sonra çevresi tarafından aranmaya başladı. Babalar Günü'nde her zamanki gibi ebeveynleriyle öğlen yemeği için buluşmayınca başına bir iş geldiği ortaya çıktı.

YABANİ MEYVELERLE BESLENDİ

Kurtarılana kadar genç adam, dokuz gece 10 gün boyunca kendi yiyeceğini toplayarak dereden su içerek, yabani meyveler yiyerek ve ıslak yapraklar üzerinde uyuyarak hayatta kaldı. Sekizinci günde hipotermi nedeniyle yere düştüğünde ve bir kayanın üzerinden geçerken kaydığında durumu kötüleşti. Onu arayan 300 korucudan birkaçı onu bulduğunda yaklaşık 48 saattir, "Yardım edin, yardım edin, buradayım" diye bağırıyordu.

Bir drone gönderildi ve bir arama köpeğinin yardımıyla bulundu.

2020'DEKİ YANGINLAR ARAZİLERİ YOK ETTİĞİ İÇİN YOLUNU BULAMADI

McClish, yürüyüş yaptığı alanın 2020'deki yangında yerle bir olduğunu ve diğer tüm arazilerden tamamen farklı göründüğünü söyledi:

"Bu, hesaba katmadığım bir şeydi; yangın bu şekilde gelip büyük kısmını yok ettiğinde, çöle dönüyor ve yönünüzü bulamıyorsunuz."

İlk soğuk gecede kendine bir kamp kurmaya çalışsa da ateş yakmak için kullandığı çalılar ıslak olduğu için bunu başaramadı. Daha sonra bir sığınak bulmak için bir kanyonun üzerinden geçti ve ertesi gün yakınlarda olacağını düşündüğü bir dereyi bulmak için yola çıktı.

''BİR DAĞ ASLANI BENİ TAKİP ETTİ''

McClish, yaşadıklarını şu şekilde anlatıyor: "Ben de biraz yürüyüş yaptım. Her gün bir kanyona çıkıyor bir sonraki şelaleye gidiyor, botumdan su içiyordum. Orada olduğum her an kendimi rahat hissettim. Bu konuda endişelenmedim. Beni takip eden bir dağ aslanı da vardı ama güzeldi. Mesafesini korudu. Sanırım biri beni gözetliyordu."

Ancak beşinci gününde McClish endişelenmeye başladı ve geri dönmenin bir yolunu bulmaya çalıştı:

"Güneşi takip etmeye devam edersem eninde sonunda okyanusa ulaşacağımı biliyordum ama okyanustan ne kadar uzakta olduğumu bilmiyordum."

KURTARMA EKİBİ SESİNİ DUYDU

Çeşitli kurumlardan acil durum personelinin dahil olduğu 300 kişilik bir kurtarma ekibi McClish'i aramaya başladı.

Bir süre iyi bir şekilde idare etse de genç macerasever, sekizinci ve dokuzuncu günler boyunca "İmdat, yardım edin, buradayım" ve "Orada kimse var mı?" diye bağırdığını anlatıyor.

Nihayet perşembe günü akşam 7.30 civarında iki park korucusu McClish'in çığlıklarını duydular.

McClish, "Umarım bu bir serap değildir diye düşündüm" dedi.

McClish, hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Vahşi doğadan hâlâ korkmadığını belirtse de "Muhtemelen yılın geri kalanına yetecek kadar yürüyüş yaptım" diyerek bir süre maceralarına ara vereceğini söyledi.