27°
Ekonomi
Editor
Editor
 Merve Yaz

Abdulkadir Uraloğlu'ndan Terörsüz Türkiye vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bartın Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir sayfanın açıldığını dile getirdi.

Abdulkadir Uraloğlu'ndan Terörsüz Türkiye vurgusu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Buluşmaları”nda açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Bartın’ın da içinde olduğu bu büyük yürüyüşte, milletin her bir ferdine dokunmayı, sesini duymayı, taleplerini dinlemeyi görev bildiklerini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, herkes tarafından kabul edilmiş bir sloganları olduğunu dile getirerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yaparsa AK Parti yapar. Bu, milletimiz tarafından ortaya çıkarılmış ve kabul görmüş bir gerçektir. Bu yıl ‘Hep Birlikte Güçlü Türkiye’ temasıyla saha çalışmalarımızı yürütürken, bölgesinde ve küresel gelişmelerde büyük ve güçlü Türkiye’nin olması gerektiğine inanan bir kadro olarak durmaksızın çalışıyoruz. Kapısını çalmadığımız hane, selam vermediğimiz esnaf, dinlemediğimiz bir yürek kalmayana dek bu buluşmalarımız devam edecek.

Çünkü bizim siyasetimiz, milletimizle omuz omuza, gönül gönle yürümektir. Milletimizin beklentileri, önerileri ve gözlemleri, kamu politikalarının oluşturulmasında büyük bir öneme sahip. Bu yüzden, bugün burada sizlerin sesine kulak vermek için bir aradayız.”

Abdulkadir Uraloğlu'ndan Terörsüz Türkiye vurgusu


"TEMEL HEDEFİMİZ, BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE"

2002’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözüyle yola çıktıklarını, vesayetin zincirlerini kırdıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Sağlıktan eğitime, ulaşımdan haberleşmeye, adaletten emniyete, tarımdan sanayiye, turizmden savunmaya attığımız adımlarla milletimizin refahını yükselttik.

Yol, hastane yaparken, eğitim ve enerji altyapımızı güçlendirirken, milli teknoloji hamlesiyle yerli ve milli savunma imkanlarımızı geliştirirken, caydırıcılığımızı artırırken, tüm başlıklarda Türkiye Yüzyılı’nı hayata geçirmek için çalışıyoruz. Temel hedefimiz, büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu gerçekleştirmektir.” diye konuştu.

Abdulkadir Uraloğlu'ndan Terörsüz Türkiye vurgusu

"BİLEĞİ BÜKÜLMEYEN BİR ÜLKEYİZ"

Sadece ülkeyi bir baştan diğer başa saran; yollar, köprüler, havalimanları, hastaneler, okullar, üniversiteler, konut projeleri, fabrikalar inşa etmediklerini milletin hayallerine korkusuzca koşacağı bir Türkiye inşa ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz savunma, , dış politika başta olmak üzere birçok alanda en parlak dönemini yaşıyor. Bugün Türkiye, masada ve sahada sözü dinlenen, bileği bükülemeyen bir ülkedir.

Bu gücümüzü vicdanımızdan ve adaletten alıyoruz. “Dünya beşten büyüktür” diyerek küresel adaletsizliklere meydan okuyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye, mazlumların sesi, insanlığın umududur. Gazze’de İsrail’in bebekleri, çocukları, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırılarını nefretle kınıyoruz.

Binlerce Filistinli kardeşimizin katledildiği bu zulme karşı, Türkiye olarak dimdik ayaktayız. Hak ve hukuku cesurca savunuyoruz. Diplomasi masasında, sahada, insani yardımlarla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bu duruşumuz sadece Filistin’le sınırlı değil; Afrika’dan Asya’ya, Ukrayna’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada Türkiye, barışın ve adaletin temsilcisi olmaya devam ediyor.”

Abdulkadir Uraloğlu'ndan Terörsüz Türkiye vurgusu

Türkiye’nin bugün tarihi bir dönüşüm içinde olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Yakın zamanda ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ülkemizde yepyeni bir sayfa açıldı. Yarım asırdır milletimizin huzurunu, gençlerimizin geleceğini çalan , bize 2 trilyon dolarlık ağır bir maliyet yükledi. Ama inşallah artık bu karanlık defteri kapatıyoruz. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor.

Petrol üretiyoruz. Terörle mücadeleye harcanan kaynakları, artık üretime, teknolojiye, refaha yönlendiriyoruz. Terörsüz bir Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine, milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk limanlarında rekor!
