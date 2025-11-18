Altın fiyatları fena düştü! Gram altın bu seviyeye indi: İşte 18 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yeni haftada da devam ediyor. 52 haftalık yükselişini sert düşüşlere bırakan altın fiyatları resmen çakıldı. Dün günü 5.555 TL'den açan gram altın 18 Kasım Salı gününü yine düşüşle açtı. Vatandaşlar ise altındaki düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Kasım Salı güncel altın fiyatları...