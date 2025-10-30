Menü Kapat

19°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın talebi en yüksek seviyeye fırladı! Dünya Altın Konseyi açıkladı!

Dünya Altın Konseyi (WGC), altın talebine ilişkin üçüncü çeyrek raporuna göre altın yatırım talebi üçüncü çeyrekte hızlanarak 537 tona yükseldi. Güvenli limana olan ilginin giderek arttığını söyleyen konsey, altının henüz doygunluğa ulaşmadığının altını çizdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 11:35

Dünya Altın Konseyi (WGC), altın talebine ilişkin üçüncü çeyrek raporunu yayımladı. Küresel bu yılın üçüncü çeyreğinde yatırımların güçlü seyretmesiyle yıllık bazda yüzde 3 arttı ve en yüksek çeyreklik dönem seviyesini gördü.

Altın talebi en yüksek seviyeye fırladı! Dünya Altın Konseyi açıkladı!

Buna göre, tezgah üstü (OTC) işlemler dahil olmak üzere küresel altın talebi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3 artışla 1313 tona ulaştı. Bu talep, bugüne kadar çeyreklik dönemde görülen en yüksek seviye oldu. Talebin ekonomik karşılığı 146 milyar dolar oldu.

Altın talebi en yüksek seviyeye fırladı! Dünya Altın Konseyi açıkladı!

ALTIN TALEBİ FIRLADI

Büyüme, yatırım talebindeki artıştan kaynaklandı. Altın yatırım talebi üçüncü çeyrekte hızlanarak 537 tona yükseldi. Jeopolitik belirsizlikler ve dolardaki zayıflık altında yatırım eğilimini destekledi.

Altın talebi en yüksek seviyeye fırladı! Dünya Altın Konseyi açıkladı!

üçüncü çeyrekte altın alımlarını artırarak toplamda 220 ton net altın satın aldı. Bu miktar, ikinci çeyreğe göre yüzde 28 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışa karşılık geldi. Yılın 9 aylık döneminde, merkez bankalarının net altın alımları 634 tona ulaştı. Bu rakam, son üç yıldaki olağanüstü yüksek seviyelerin gerisinde kalsa da 2022 öncesi dönemin oldukça üzerinde gerçekleşti. Öte yandan, dünyada mücevher talebi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 19 geriledi. Bu dönemde küresel altın arzı da yıllık bazda yüzde 3 artışla 1313 tona ulaşarak çeyreklik bazda rekor seviyeyi gördü.

WGC Kıdemli Piyasalar Uzmanı Louise Street, rapora ilişkin değerlendirmesinde, üçüncü çeyrekte altının ons fiyatının 4 bin dolara doğru yükselişinin yıl boyunca talebi artıran faktörlerin gücünü ve kalıcılığını ortaya koyduğunu belirtti.

Altın talebi en yüksek seviyeye fırladı! Dünya Altın Konseyi açıkladı!

ALTIN HENÜZ DOYGUNLUĞA ULAŞMADI

Artan jeopolitik gerilimler, inatçı enflasyonist baskılar ve küresel ticaret politikasındaki belirsizliklerin yatırımcıların portföylerinde dayanıklılık oluşturma arayışına girmesiyle güvenli liman varlıklara ilgiyi körüklediğini dile getiren Street, şunları kaydetti:

"Altına yönelik görünüm iyimserliğini koruyor. Zayıflayan ABD doları, düşen faiz beklentileri ve stagflasyon tehdidi, yatırım talebini daha da artırabilir. Altın bu yıl rekor üstüne rekor kırdı ve mevcut koşullar, fiyatlarda daha fazla yukarı yönlü hareketin mümkün olduğunu gösteriyor. Araştırmalarımız, piyasanın henüz doygunluğa ulaşmadığını ve altını stratejik olarak elde tutmanın gerekçesinin hala güçlü biçimde geçerli olduğunu ortaya koyuyor."

