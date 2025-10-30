Karayipler'i Melissa Kasırgası vurdu! Bilanço ağırlaşıyor

Karayipler’de ilerleyen Melissa Kasırgası’nda bilanço ağırlaşıyor. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in batısında yer alan sahil kasabası Petit-Goave'de şiddetli yağışların ardından bir nehrin taşması sonucu sel felaketi meydana geldi. Yaşanan felaket sonucu 10'u çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de kayboldu.

Haiti Afet Yönetim Ajansı'na göre ülke genelinde binden fazla ev sular altında kalırken, yaklaşık 12 bin kişi barınak merkezlerine sığındı. Kasırga, Karayipler'in en kalabalık ülkesi Haiti'yi doğrudan vurmadı, ancak yoğun yağışlara yol açtı.

KARAYİPLERDE BİRÇOK ÜLKEYİ VURDU

Kasırganın doğrudan vurduğu Jamaika'da ise 8 kişi hayatını kaybetti. Dominik Cumhuriyeti'nde 1 ölüm kaydedildi. Böylece Karayipler genelinde toplam can kaybı 34'e yükseldi. Küba'da can kaybı olmazken, geniş çaplı yıkım yaşandı. Çarşamba günü herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, adanın büyük hasar gördüğünü ve bölgeyi vuran yağmurların devam etmesi nedeniyle dikkatli olunması konusunda uyardı.

MELİSSA'NIN İLERLEYİŞİ

Kasırga ilk olarak salı günü saatte 295 kilometre hızla 5. kategori seviyesinde Jamaika'yı vurmuştu. Jamaika'da 22 milyar dolarlık hasar ve ekonomik kayba yol açtığı tahmin edilen Melissa, dün saatte 190 kilometre hızla kategori 3 seviyesinde Küba'da karaya çıkmıştı.

Kasırga son olarak kategori 2 seviyesine gerileyerek Bahamalar'da etkili olmaya başladı.