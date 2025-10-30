Menü Kapat
Hava Durumu
Editor
 Berkay Alptekin

Karayipler'i Melissa Kasırgası vurdu! Bilanço ağırlaşıyor

Karayipler’i vuran Melissa Kasırgası etksini sürdürüyor. Kasırganın yol açtığı yıkımda Haiti'de 25, Jamaika'da 8, Dominik Cumhuriyeti'nde 1 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle kasırga nedeniyle ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
11:08
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
11:08

Karayipler’de ilerleyen Melissa Kasırgası’nda bilanço ağırlaşıyor. 'nin başkenti Port-au-Prince'in batısında yer alan sahil kasabası Petit-Goave'de şiddetli yağışların ardından bir nehrin taşması sonucu felaketi meydana geldi. Yaşanan felaket sonucu 10'u çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de kayboldu.

Haiti Afet Yönetim Ajansı'na göre ülke genelinde binden fazla ev sular altında kalırken, yaklaşık 12 bin kişi barınak merkezlerine sığındı. Kasırga, Karayipler'in en kalabalık ülkesi Haiti'yi doğrudan vurmadı, ancak yoğun yağışlara yol açtı.

Karayipler'i Melissa Kasırgası vurdu! Bilanço ağırlaşıyor

KARAYİPLERDE BİRÇOK ÜLKEYİ VURDU

Kasırganın doğrudan vurduğu 'da ise 8 kişi hayatını kaybetti. 'nde 1 ölüm kaydedildi. Böylece Karayipler genelinde toplam can kaybı 34'e yükseldi. 'da can kaybı olmazken, geniş çaplı yıkım yaşandı. Çarşamba günü herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, adanın büyük gördüğünü ve bölgeyi vuran yağmurların devam etmesi nedeniyle dikkatli olunması konusunda uyardı.

Karayipler'i Melissa Kasırgası vurdu! Bilanço ağırlaşıyor

MELİSSA'NIN İLERLEYİŞİ

Kasırga ilk olarak salı günü saatte 295 kilometre hızla 5. kategori seviyesinde Jamaika'yı vurmuştu. Jamaika'da 22 milyar dolarlık hasar ve ekonomik kayba yol açtığı tahmin edilen Melissa, dün saatte 190 kilometre hızla kategori 3 seviyesinde Küba'da karaya çıkmıştı.

Kasırga son olarak kategori 2 seviyesine gerileyerek Bahamalar'da etkili olmaya başladı.

Karayipler'i Melissa Kasırgası vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
